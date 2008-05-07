Татьяна Тарасова: «Медведева была для Этери как дочь. С дочерью, наверное, можно найти общий язык»

Тренер Татьяна Тарасова прокомментировала уход Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе.

«Любой выдающийся тренер, если он берет выдающуюся спортсменку – а Женя выдающаяся спортсменка, которую воспитала Тутберидзе – наверняка имеет серьезный план по ее развитию. Я пожелаю Жене здоровья, потому что у нее очень много здоровья унесла поездка на заседание исполкома МОК, которая позволила нашим соотечественникам участвовать в Олимпиаде.

Ее вызывали в Швейцарию, она там не лук чистила, а за страну боролась. Такие серьезные вещи уносят нервы, силы. Она поехала туда в гипсовом сапожке и сумела достучаться до всего спортивного сообщества, и мы благодаря ей участвовали в Олимпиаде. Мы должны внимательнее относиться к своим спортсменам.

– Тутберидзе сказала, что Медведева спрашивала, нельзя ли было удержать ставшую олимпийской чемпионкой Алину Загитову в юниорках на год.

– Я это слышала по телевизору. Думаю, что тренер, которому доверяли абсолютно все, ни в какую тяжелую минуту не должен этого говорить. Они были такими близкими... Я таких близких еще не видела отношений. Нельзя в такую тяжелую минуту говорить о том, что Женя – предатель. Этери взрослый человек. Женя ей как дочь. Она была ей как дочь. С дочерью, наверное, надо найти общий язык», – рассказала Тарасова.