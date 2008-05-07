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    Татьяна Тарасова: «Медведева была для Этери как дочь. С дочерью, наверное, можно найти общий язык»

    Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

    Тренер Татьяна Тарасова прокомментировала уход Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе.

    «Любой выдающийся тренер, если он берет выдающуюся спортсменку – а Женя выдающаяся спортсменка, которую воспитала Тутберидзе – наверняка имеет серьезный план по ее развитию. Я пожелаю Жене здоровья, потому что у нее очень много здоровья унесла поездка на заседание исполкома МОК, которая позволила нашим соотечественникам участвовать в Олимпиаде.

    Ее вызывали в Швейцарию, она там не лук чистила, а за страну боролась. Такие серьезные вещи уносят нервы, силы. Она поехала туда в гипсовом сапожке и сумела достучаться до всего спортивного сообщества, и мы благодаря ей участвовали в Олимпиаде. Мы должны внимательнее относиться к своим спортсменам.

    – Тутберидзе сказала, что Медведева спрашивала, нельзя ли было удержать ставшую олимпийской чемпионкой Алину Загитову в юниорках на год.

    – Я это слышала по телевизору. Думаю, что тренер, которому доверяли абсолютно все, ни в какую тяжелую минуту не должен этого говорить. Они были такими близкими... Я таких близких еще не видела отношений. Нельзя в такую тяжелую минуту говорить о том, что Женя – предатель. Этери взрослый человек. Женя ей как дочь. Она была ей как дочь. С дочерью, наверное, надо найти общий язык», – рассказала Тарасова.

    Опрос

    Что ждет Медведеву без Тутберидзе?

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    • Выиграет Олимпиаду-2022 за Россию
      26%
    • Перейдет в другую сборную
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