Евгений Плющенко: «Медведева настроена на большую, долгую работу, на еще одно четырехлетие»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал уход Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе.

«К этому надо отнестись адекватно, нормально, значит, спортсменка посчитала, что ей будет комфортнее тренироваться у другого тренера. Не исключаю, что может получиться очень хороший результат. Женя настроена на большую, долгую работу, на еще четырехлетие.

Орсер – хороший тренер. Все-таки он воспитал двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю, Хавьера Фернандеса. Хоть они и были готовыми спортсменами», – рассказал Плющенко.