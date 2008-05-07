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    Алена Леонова: «Медведева не просто так проснулась в один день и сказала: «Не хочу тренироваться у Тутберидзе, а поеду в Канаду!»

    Теги сборная России Алена Леонова Брайан Орсер женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Фигурное катание

    Российская фигуристка Алена Леонова прокомментировала уход Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе.

    «Сейчас межсезонье, как раз в это время и происходят смены тренеров. И мне кажется, в это межсезонье это не последняя сенсация. Возможно, еще кто-то из фигуристов уйдет от тренера, потому что подобное происходит каждый год именно весной.

    Тема с уходом Медведевой на слуху, потому что и она, и Этери Тутберидзе – фигуры номер один в фигурном катании. Конечно, это сенсация, они были, казалось, родными людьми и вдруг разошлись, но никто не знает явных причин, что случилось.

    И мне кажется, что никто никогда и не узнает правду, что на самом деле произошло. Но раз Женя изъявила решение уехать к, насколько я знаю, Брайану Орсеру, значит, ей так было лучше. Спортсмен всегда делает то, что лучше ему. Думаю, Женя не просто так проснулась в один прекрасный день и сказала: «Все, я не хочу больше тренироваться у Тутберидзе, я поеду в Канаду!» – рассказала Леонова.

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