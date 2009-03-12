Александра Трусова: «Счастлива от того, что мне удалось сделать два четверных прыжка»

Российская фигуристка прокомментировала свое выступление в произвольной программе на чемпионате мира среди юниоров в Болгарии.

13-летняя россиянка в произвольной программе чисто исполнила 2 прыжка в четыре оборота и одержала итоговую победу в соревнованиях девушек. Техническая оценка россиянки составила 92,35 балла, что является неофициальным мировым рекордом.

«Я очень счастлива, что победила, но еще более счастлива от того, что мне удалось сделать два четверных прыжка. Я готовилась к этому, и я это сделала.

После того, как мне удалось приземлить мои четверные, я обрадовалась, но впереди у меня были еще три сложных прыжковых комбинации, поэтому мне пришлось собраться», – рассказала спортсменка.