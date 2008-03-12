Татьяна Тарасова: «Ученики Тутберидзе бегут вперед и тянут за собой весь земной шар»

Известный тренер поделилась впечатлениями от завершившегося в Болгарии чемпионата мира среди юниоров.

«Просто восторг! Дети катались потрясающе, это большой успех. Мы видели уникальное исполнение двух четверных прыжков, такое произошло впервые. Никто этого не делал, они – первооткрыватели, а им всегда почет и уважение.

Это особенный день. Удивляешься, что могут делать дети. Еще раз хочется поздравить эту группу Тутберидзе, потому что она впереди всех. Они бегут и тянут за собой весь земной шар.

С таким детьми не пропадем. И, главное, с такими тренерами! Я их поздравляю.

Сможет ли Трусова исполнять четверные на взрослом уровне? Подождите, будем жить и увидим. Тренеры сделали открытие, научили ее, а теперь для них задача – сохранить», – сказала Трасова.

В Софии ученики Этери Тутберидзе выиграли два золота (Александра Трусова, Алексей Ерохов) и серебро (Алена Косторная).

Тренер, которая открыла Медведеву и Загитову