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    Татьяна Тарасова: «Ученики Тутберидзе бегут вперед и тянут за собой весь земной шар»

    Теги Татьяна Тарасова сборная России чемпионат мира среди юниоров мужское катание женское катание Этери Тутберидзе Алексей Ерохов Александра Трусова Алена Косторная

    Известный тренер Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от завершившегося в Болгарии чемпионата мира среди юниоров. 

    «Просто восторг! Дети катались потрясающе, это большой успех. Мы видели уникальное исполнение двух четверных прыжков, такое произошло впервые. Никто этого не делал, они – первооткрыватели, а им всегда почет и уважение.

    Это особенный день. Удивляешься, что могут делать дети. Еще раз хочется поздравить эту группу Тутберидзе, потому что она впереди всех. Они бегут и тянут за собой весь земной шар.

    С таким детьми не пропадем. И, главное, с такими тренерами! Я их поздравляю.

    Сможет ли Трусова исполнять четверные на взрослом уровне? Подождите, будем жить и увидим. Тренеры сделали открытие, научили ее, а теперь для них задача – сохранить», – сказала Трасова. 

    В Софии ученики Этери Тутберидзе выиграли два золота (Александра Трусова, Алексей Ерохов) и серебро (Алена Косторная).

    Тренер, которая открыла Медведеву и Загитову

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