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    Российские фигуристы на чемпионате мира среди юниоров выиграли 9 медалей из 12. Включая все золото

    Теги сборная России танцы на льду Арина Ушакова чемпионат мира среди юниоров пары мужское катание женское катание Анастасия Мишина Анастасия Скопцова Кирилл Алешин Максим Некрасов Алексей Ерохов Александр Галлямов Александра Трусова Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Полина Костюкович Дмитрий Ялин Артур Даниелян Алена Косторная

    Российские фигуристы на чемпионате мира среди юниоров в Болгарии выиграли 9 медалей из 12, включая все золото. 

    В соревнованиях спортивных пар победили Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, серебро завоевали Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, бронза – у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. 

    В танцах на льду лучший результат показали Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Арина Ушакова и Максим Некрасов стали бронзовыми призерами. 

    У юношей победу праздновал Алексей Ерохов, Артур Даниелян завоевал серебро. 

    В соревнованиях девушек победу одержала Александра Трусова, серебро – у Алены Косторной

    Последний раз представителям России удавалось завоевать все награды высшего достоинства юниорского чемпионата мира в 1996 года в Брисбене. Победителями тогда стали Екатерина Давыдова и Роман Костомаров (танцы на льду), Виктория Максюта и Владислав Жовнирский (пары), Елена Иванова (девушки) и Алексей Ягудин (юноши). 

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