Российские фигуристы на чемпионате мира среди юниоров выиграли 9 медалей из 12. Включая все золото

Российские фигуристы на чемпионате мира среди юниоров в Болгарии выиграли 9 медалей из 12, включая все золото.

В соревнованиях спортивных пар победили Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, серебро завоевали Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, бронза – у и Александра Галлямова.

В танцах на льду лучший результат показали и Кирилл Алешин, Арина Ушакова и Максим Некрасов стали бронзовыми призерами.

У юношей победу праздновал , Артур Даниелян завоевал серебро.

В соревнованиях девушек победу одержала Александра Трусова, серебро – у .

Последний раз представителям России удавалось завоевать все награды высшего достоинства юниорского чемпионата мира в 1996 года в Брисбене. Победителями тогда стали Екатерина Давыдова и Роман Костомаров (танцы на льду), Виктория Максюта и Владислав Жовнирский (пары), Елена Иванова (девушки) и (юноши).