Чемпионат мира среди юниоров. Пары. Павлюченко и Ходыкин победили, Костюкович и Ялин – 2-е, Мишина и Галлямов – 3-и

Сегодня на чемпионате мира среди юниоров были разыграны медали в соревнованиях спортивных пар. После короткой программы на первом месте идут россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
Чемпионат мира среди юниоров
София, Болгария
Пары
Итоговое положение
1. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 180,53
2. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин (Россия) – 167,97
3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 167,94
4. Гао Юймэн – Се Чжун (Китай) – 164,70
5. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 160.09
6. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) – 158,96
7. Талиса Томалла – Роберт Кункель (Германия) – 144,98
8. Сара Фенг – Томми-Джо Ниман (США) – 143,10
9. Лори-Энн Матте – Тьерри Ферлан (Канада) – 142,51
Произвольная программа
1. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 117,41
2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 110,29
3. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин (Россия) – 106,22
4. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 105,71
5. Гао Юймэн – Се Чжун (Китай) – 105,15
6. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) – 103,65
7. Лори-Энн Матте – Тьерри Ферлан (Канада) – 92,37
8. Талиса Томалла – Роберт Кункель (Германия) – 92,55
9. Сара Фенг – Томми-Джо Ниман (США) – 89,01