Чемпионат мира среди юниоров. Пары. Павлюченко и Ходыкин победили, Костюкович и Ялин – 2-е, Мишина и Галлямов – 3-и

Сегодня на чемпионате мира среди юниоров были разыграны медали в соревнованиях спортивных пар. После короткой программы на первом месте идут россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Чемпионат мира среди юниоров

София, Болгария

Пары

Итоговое положение

1. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 180,53

2. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин (Россия) – 167,97

3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 167,94

4. Гао Юймэн – Се Чжун (Китай) – 164,70

5. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 160.09

6. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) – 158,96

7. Талиса Томалла – Роберт Кункель (Германия) – 144,98

8. Сара Фенг – Томми-Джо Ниман (США) – 143,10

9. Лори-Энн Матте – Тьерри Ферлан (Канада) – 142,51

Произвольная программа

1. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 117,41

2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 110,29

3. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин (Россия) – 106,22

4. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 105,71

5. Гао Юймэн – Се Чжун (Китай) – 105,15

6. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) – 103,65

7. Лори-Энн Матте – Тьерри Ферлан (Канада) – 92,37

8. Талиса Томалла – Роберт Кункель (Германия) – 92,55

9. Сара Фенг – Томми-Джо Ниман (США) – 89,01