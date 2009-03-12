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    Чемпионат мира среди юниоров. Пары. Павлюченко и Ходыкин победили, Костюкович и Ялин – 2-е, Мишина и Галлямов – 3-и

    Теги сборная России результаты чемпионат мира среди юниоров сборная США сборная Китая сборная Германии пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Гао Юймэн Се Чжун Эвелин Уолш Трент Мишо Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Полина Костюкович Дмитрий Ялин Одри Лу Миша Митрофанов Лори-Энн Матте Тьерри Ферлан Талиса Томалла Роберт Кункель Сара Фенг Томми-Джо Ниман

    Сегодня на чемпионате мира среди юниоров были разыграны медали в соревнованиях спортивных пар. После короткой программы на первом месте идут россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. 

    Чемпионат мира среди юниоров

    София, Болгария

    Пары

    Итоговое положение

    1. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 180,53
    2. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин (Россия) – 167,97
    3. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 167,94
    4. Гао Юймэн – Се Чжун (Китай) – 164,70
    5. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 160.09
    6. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) – 158,96
    7. Талиса Томалла – Роберт Кункель (Германия) – 144,98
    8. Сара Фенг – Томми-Джо Ниман (США) – 143,10
    9. Лори-Энн Матте – Тьерри Ферлан (Канада) – 142,51

    Произвольная программа 

    1. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 117,41
    2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 110,29
    3. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин (Россия) – 106,22
    4. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 105,71
    5. Гао Юймэн – Се Чжун (Китай) – 105,15
    6. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) – 103,65
    7. Лори-Энн Матте – Тьерри Ферлан (Канада) – 92,37
    8. Талиса Томалла – Роберт Кункель (Германия) – 92,55
    9. Сара Фенг – Томми-Джо Ниман (США) – 89,01

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