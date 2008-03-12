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    Чемпионат мира среди юниоров. Пары. Павлюченко и Ходыкин лидируют после короткой программы, Костюкович и Ялин – 2-е

    Теги сборная России результаты чемпионат мира среди юниоров сборная США сборная Китая пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Гао Юймэн Эвелин Уолш Трент Мишо Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Полина Костюкович Дмитрий Ялин Одри Лу Миша Митрофанов

    В Софии стартовал юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. В соревнованиях спортивных пар после короткой программы лидируют россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. 

    Чемпионат мира среди юниоров

    София, Болгария

    Пары

    Короткая программа

    1. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 63,12
    2. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин (Россия) – 61,77
    3. Гао Юймэн – Се Чжун (Китай) – 59,55
    4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 56,95
    5. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) – 55,31
    6. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 54,38
    7. Сара Фенг – Томми-Джо Ниман (США) – 54,09
    8. Талиса Томалла – Роберт Кункель (Германия) – 52,13

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