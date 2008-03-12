Чемпионат мира среди юниоров. Пары. Павлюченко и Ходыкин лидируют после короткой программы, Костюкович и Ялин – 2-е

В Софии стартовал юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. В соревнованиях спортивных пар после короткой программы лидируют россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
Чемпионат мира среди юниоров
София, Болгария
Пары
Короткая программа
1. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия) – 63,12
2. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин (Россия) – 61,77
3. Гао Юймэн – Се Чжун (Китай) – 59,55
4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 56,95
5. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) – 55,31
6. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 54,38
7. Сара Фенг – Томми-Джо Ниман (США) – 54,09
8. Талиса Томалла – Роберт Кункель (Германия) – 52,13