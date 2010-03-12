Сергей Доброскоков: «Чтобы улучшить прыжковую часть, Павлюченко ходит на тренировки к Тутберидзе»

Чемпионка мира среди юниоров в парном катании Дарья Павлюченко, выступающая с Дмитрием Ходыкиным, посещает тренировки группы Этери Тутберидзе для работы над прыжками.

«За лето мы намерены выучить четверную подкрутку – для этого будем заниматься акробатикой, усложнить прыжки – сделать параллельный тройной флип или лутц, плюс каскад «3-3» из тулупов, а, возможно, и «3-3-2», а также усложним поддержки. Если сможем это освоить за весну-лето, то имеет смысл выходить на более высокий уровень.

Чтобы улучшить прыжковую часть, Даша ходит на тренировки к Этери Тутберидзе, и в этой группе ей здорово помогают. И сама Даша с удовольствием консультируется у Этери. Денис у нас владеет прыжками без проблем, так как был хорошим одиночником.

Вопрос сейчас в Даше, ей надо в довольно короткие сроки освоить новые прыжки. Сальхов и тулуп в парном катании все изучили, думаю, что настает время риттбергера, лутца, флипа и каскада «3-3», – рассказал тренер пары Сергей Доброскоков.