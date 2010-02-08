Олимпиада-2018. Командные соревнования. Коляда, Чен, Уно покажут короткие программы

9 февраля на Олимпийских играх в Пхенхчане стартуют командные соревнования. С короткими программами на лед выйдут мужчины. Россию представит .

Пхенчхан-2018

Командные соревнования

Мужчины

Короткая программа

Начало соревнований – 04.00 по московскому времени. Трансляция – на телеканале «Матч! Арена».

Первая разминка

1. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

2. Поль Фентц (Германия)

3. Шафик Бессеге (Франция)

4. Хань Янь (Китай)

5. Маттео Риццо (Италия)

Вторая разминка

6. Патрик Чан (Канада)

7. Алексей Быченко (Израиль)

8. Нэтан Чен (США)

9. Михаил Коляда (Россия) – 05.08 (время выхода на лед)

10. Шома Уно (Япония)