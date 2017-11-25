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    Skate America. Пары. Забияко и Энберт, Савченко и Массо, Дюамель и Редфорд покажут произвольные программы

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    Сегодня на этапе Гран-при Skate America пары покажут произвольные программы. После короткой лидируют канадцы Меган Дюамель и Эрик Редфорд, россияне Наталья Забияко и Александр Энберт – 4-е.

    Гран-при

    6-й этап

    Skate America

    Лейк-Плэсид, США

    Пары

    Произвольная программа

    Начало – 22.00 по московскому времени

    Первая разминка

    1. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада)
    2. Деанна Стеллато – Нэтан Бартоломэй (США)
    3. Хэвен Денни – Брендон Фрэйзер (США)
    4. Алекса Шимека – Крис Книрим (США)

    Вторая разминка

    5. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия)
    6. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия)
    7. Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада)
    8. Юй Сяоюй – Хао Чжан (Китай)

    Положение после короткой программы

    1. Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада) – 75,37
    2. Юй Сяоюй – Хао Чжан (Китай) – 73,67
    3. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия) – 72,55
    4. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 70,15
    5. Алекса Шимека – Крис Книрим (США) – 64,27
    6. Хэвен Денни – Брендон Фрэйзер (США) – 63,04
    7. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 59,97
    8. Деанна Стеллато – Нэтан Бартоломэй (США) – 57,18

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