Skate America. Пары. Забияко и Энберт, Савченко и Массо, Дюамель и Редфорд покажут произвольные программы

Сегодня на этапе Гран-при Skate America пары покажут произвольные программы. После короткой лидируют канадцы Меган Дюамель и Эрик Редфорд, россияне Наталья Забияко и Александр Энберт – 4-е.

Гран-при

6-й этап

Skate America

Лейк-Плэсид, США

Пары

Произвольная программа

Начало – 22.00 по московскому времени

Первая разминка

1. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада)

2. Деанна Стеллато – Нэтан Бартоломэй (США)

3. Хэвен Денни – Брендон Фрэйзер (США)

4. Алекса Шимека – Крис Книрим (США)

Вторая разминка

5. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия)

6. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия)

7. Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада)

8. Юй Сяоюй – Хао Чжан (Китай)

Положение после короткой программы

1. Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада) – 75,37

2. Юй Сяоюй – Хао Чжан (Китай) – 73,67

3. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия) – 72,55

4. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 70,15

5. Алекса Шимека – Крис Книрим (США) – 64,27

6. Хэвен Денни – Брендон Фрэйзер (США) – 63,04

7. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 59,97

8. Деанна Стеллато – Нэтан Бартоломэй (США) – 57,18