Skate America. Пары. Забияко и Энберт, Савченко и Массо, Дюамель и Редфорд покажут произвольные программы
Сегодня на этапе Гран-при Skate America пары покажут произвольные программы. После короткой лидируют канадцы Меган Дюамель и Эрик Редфорд, россияне Наталья Забияко и Александр Энберт – 4-е.
Гран-при
6-й этап
Skate America
Лейк-Плэсид, США
Пары
Произвольная программа
Начало – 22.00 по московскому времени
Первая разминка
1. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада)
2. Деанна Стеллато – Нэтан Бартоломэй (США)
3. Хэвен Денни – Брендон Фрэйзер (США)
4. Алекса Шимека – Крис Книрим (США)
Вторая разминка
5. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия)
6. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия)
7. Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада)
8. Юй Сяоюй – Хао Чжан (Китай)
Положение после короткой программы
1. Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада) – 75,37
2. Юй Сяоюй – Хао Чжан (Китай) – 73,67
3. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия) – 72,55
4. Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 70,15
5. Алекса Шимека – Крис Книрим (США) – 64,27
6. Хэвен Денни – Брендон Фрэйзер (США) – 63,04
7. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 59,97
8. Деанна Стеллато – Нэтан Бартоломэй (США) – 57,18
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