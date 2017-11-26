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    Skate America. Чен одержал победу, Риппон – 2-й, Воронов – 3-й

    Теги Сергей Воронов сборная России результаты Гран-при сборная Канады Skate America Адам Риппон сборная США сборная Японии сборная Китая сборная Израиля Кевин Рейнолдс мужское катание Росс Майнер Максим Ковтун Такахито Мура Хань Янь Цзинь Боян Нэтан Чен Лиам Файрус Даниэль Самохин Роман Садовский

    Американский фигурист Нэтан Чен одержал победу на этапе Гран-при Skate America. Россиянин Сергей Воронов занял третье место. Его соотечественник Максим Ковтун и израильский фигурист Даниэль Самохин снялись с турнира.

    Гран-при

    6-й этап

    Skate America

    Лейк-Плэсид, США

    Мужчины

    Итоговое положение

    1. Нэтан Чен (США) – 275,88
    2. Адам Риппон (США) – 266,45
    3. Сергей Воронов (Россия) – 257,49
    4. Боян Цзинь (Китай) – 246,03
    5. Хань Янь (Китай) – 228,33
    6. Росс Майнер (США) – 219,62
    7. Такахито Мура (Япония) – 212,77
    8. Лиам Файрус (Канада) – 210,83
    9. Кевин Рейнолдс (Канада) – 204,05
    10. Роман Садовский (Канада) – 200,10

    Произвольная программа

    1. Адам Риппон (США) – 177,41
    2. Нэтан Чен (США) – 171,76
    3. Сергей Воронов (Россия) – 169,98
    4. Боян Цзинь (Китай) – 168,06
    5. Росс Майнер (США) – 148,03
    6. Лиам Файрус (Канада) – 145,66
    7. Хань Янь (Китай) – 142,36
    8. Такахито Мура (Япония) – 137,72
    9. Кевин Рейнолдс (Канада) – 134,95
    10. Роман Садовский (Канада) – 129,25

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