Skate America. Чен одержал победу, Риппон – 2-й, Воронов – 3-й
Американский фигурист Нэтан Чен одержал победу на этапе Гран-при Skate America. Россиянин Сергей Воронов занял третье место. Его соотечественник Максим Ковтун и израильский фигурист Даниэль Самохин снялись с турнира.
Гран-при
6-й этап
Skate America
Лейк-Плэсид, США
Мужчины
Итоговое положение
1. Нэтан Чен (США) – 275,88
2. Адам Риппон (США) – 266,45
3. Сергей Воронов (Россия) – 257,49
4. Боян Цзинь (Китай) – 246,03
5. Хань Янь (Китай) – 228,33
6. Росс Майнер (США) – 219,62
7. Такахито Мура (Япония) – 212,77
8. Лиам Файрус (Канада) – 210,83
9. Кевин Рейнолдс (Канада) – 204,05
10. Роман Садовский (Канада) – 200,10
Произвольная программа
1. Адам Риппон (США) – 177,41
2. Нэтан Чен (США) – 171,76
3. Сергей Воронов (Россия) – 169,98
4. Боян Цзинь (Китай) – 168,06
5. Росс Майнер (США) – 148,03
6. Лиам Файрус (Канада) – 145,66
7. Хань Янь (Китай) – 142,36
8. Такахито Мура (Япония) – 137,72
9. Кевин Рейнолдс (Канада) – 134,95
10. Роман Садовский (Канада) – 129,25
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