Skate America. Чен одержал победу, Риппон – 2-й, Воронов – 3-й

Американский фигурист Нэтан Чен одержал победу на этапе Гран-при Skate America. Россиянин Сергей Воронов занял третье место. Его соотечественник Максим Ковтун и израильский фигурист Даниэль Самохин снялись с турнира.

Гран-при

6-й этап

Skate America

Лейк-Плэсид, США

Мужчины

Итоговое положение

1. Нэтан Чен (США) – 275,88

2. Адам Риппон (США) – 266,45

3. Сергей Воронов (Россия) – 257,49

4. Боян Цзинь (Китай) – 246,03

5. Хань Янь (Китай) – 228,33

6. Росс Майнер (США) – 219,62

7. Такахито Мура (Япония) – 212,77

8. Лиам Файрус (Канада) – 210,83

9. Кевин Рейнолдс (Канада) – 204,05

10. Роман Садовский (Канада) – 200,10

Произвольная программа

1. Адам Риппон (США) – 177,41

2. Нэтан Чен (США) – 171,76

3. Сергей Воронов (Россия) – 169,98

4. Боян Цзинь (Китай) – 168,06

5. Росс Майнер (США) – 148,03

6. Лиам Файрус (Канада) – 145,66

7. Хань Янь (Китай) – 142,36

8. Такахито Мура (Япония) – 137,72

9. Кевин Рейнолдс (Канада) – 134,95

10. Роман Садовский (Канада) – 129,25

