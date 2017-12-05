«Не знаю, будут ли у меня еще одни Игры после Пхенчхана. Позвольте исполнить мечту». Речь Медведевой на заседании МОК

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что пока не знает, поедет ли на Олимпиаду-2018 под нейтральным флагом.

«Поеду ли я на Игры? Это будет еще обсуждаться, и очень рано задавать подобные вопросы. Мы сделали все возможное. Я рада, что могла присутствовать здесь, сказать свою небольшую речь. Надеюсь, моя речь произвела тот эффект, который нужен был. Надеюсь, что все будет хорошо.

Конечно, хочу поехать в Корею», – цитирует Медведеву «Р-Спорт».

«Я принимала участие во многих разных турнирах и безумно горжусь двумя моими титулами чемпионки мира. Но Олимпиада – это мечта! У каждого человека есть мечты, и вы наверняка уже имели шанс исполнить свои собственные. Позвольте мне сделать то же самое!

Я не знаю, будут ли в моей спортивной жизни еще одни Игры после Пхенчхана.

Я всегда считала, что за возможность выступать на Олимпиаде надо бороться на льду. К сожалению, сейчас я понимаю, что могу лишиться этого шанса из-за обстоятельств, которые никак от меня не зависят.

Я не могу принять вариант, при котором я выступала бы на Олимпийских играх без флага России, как нейтральный спортсмен. Я горжусь своей страной, для меня огромная честь представлять ее на Играх. Это дает силы и вдохновляет меня во время выступлений.

Кроме того, для меня одинаково важны на Олимпиаде как личный, так и командный турниры. В случае если я буду выступать без национального флага, я не смогу соревноваться в команде.

В то же время такая возможность будет у остальных моих соперниц. Олимпийская хартия гласит, что все спортсмены должны иметь равные возможности. А в таком случае о равенстве не может быть и речи», – сказала фигуристка на заседании исполкома МОК.

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