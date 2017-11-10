NHK Trophy. Пары. Столбова и Климов, Астахова и Рогонов примут участие в турнире

Сегодня в японской Осаке пройдет четвертый этап Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy. Российские пары Кристина Астахова – Алексей Рогонов и Ксения Столбова – Федор Климов примут участие в турнире.

Гран-при

4-й этап

NHK Trophy

Осака, Япония

Пары

Начало короткой программы – 8.20 по московскому времени (10 ноября).

Первая разминка

1. Миу Сузаки – Рюичи Кихара (Япония)

2. Сумире Суто – Франсис Будро (Япония)

3. Алекса Шимека – Крис Книрим (США)

4. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия)

Вторая разминка

5. Кристина Астахова – Алексей Рогонов (Россия)

6. Джулианна Сеген – Чарли Билодо (Канада)

7. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)

8. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия)

Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при – NHK Trophy