NHK Trophy. Пары. Столбова и Климов, Астахова и Рогонов примут участие в турнире
Сегодня в японской Осаке пройдет четвертый этап Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy. Российские пары Кристина Астахова – Алексей Рогонов и Ксения Столбова – Федор Климов примут участие в турнире.
Гран-при
4-й этап
NHK Trophy
Осака, Япония
Пары
Начало короткой программы – 8.20 по московскому времени (10 ноября).
Первая разминка
1. Миу Сузаки – Рюичи Кихара (Япония)
2. Сумире Суто – Франсис Будро (Япония)
3. Алекса Шимека – Крис Книрим (США)
4. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия)
Вторая разминка
5. Кристина Астахова – Алексей Рогонов (Россия)
6. Джулианна Сеген – Чарли Билодо (Канада)
7. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)
8. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия)
Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при – NHK Trophy
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