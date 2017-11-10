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    NHK Trophy. Пары. Столбова и Климов, Астахова и Рогонов примут участие в турнире

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    Сегодня в японской Осаке пройдет четвертый этап Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy. Российские пары Кристина Астахова – Алексей Рогонов и Ксения Столбова – Федор Климов примут участие в турнире.

    Гран-при

    4-й этап

    NHK Trophy

    Осака, Япония

    Пары

    Начало короткой программы – 8.20 по московскому времени (10 ноября).

    Первая разминка

    1. Миу Сузаки – Рюичи Кихара (Япония)
    2. Сумире Суто – Франсис Будро (Япония)
    3. Алекса Шимека – Крис Книрим (США)
    4. Мириам Циглер – Северин Кифер (Австрия)

    Вторая разминка

    5. Кристина Астахова – Алексей Рогонов (Россия)
    6. Джулианна Сеген – Чарли Билодо (Канада)
    7. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)
    8. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия)

    Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при – NHK Trophy

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