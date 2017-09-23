Мемориал Непелы. Медведева одержала итоговую победу, Радионова — 3-я, Леонова – 5-я
На турнире Мемориал Непелы в Братиславе завершились соревнования одиночниц. Победу одержала россиянка Евгения Медведева, Елена Радионова — третья.
Мемориал Непелы
Братислава, Словакия
21-23 сентября
Женщины
Итоговое положение
1. Евгения Медведева (Россия) – 226,72
2. Рика Хонго (Япония) – 189,98
3. Елена Радионова (Россия) – 182,21
4. Чхве Да Бин (Южная Корея) – 178,93
5. Алена Леонова (Россия) – 170,68
6. Каролин Чжан (США) – 167,95
7. Николь Райичова (Словакия) – 161,13
8. Кайлани Крейн (Австралия) – 157,84
Произвольная программа
1. Евгения Медведева (Россия) – 146,72
2. Рика Хонго (Япония) – 123,49
3. Чхве Да Бин (Южная Корея) – 122,31
4. Елена Радионова (Россия) – 117,79
5. Алена Леонова (Россия) – 115,98
6. Каролин Чжан (США) – 114,47
7. Николь Райичова (Словакия) – 108,26
8. Кайлани Крейн (Австралия) – 103,70
Короткая программа
1. Евгения Медведева (Россия) – 80,00
2. Рика Хонго (Япония) – 66,49
3. Елена Радионова (Россия) – 64,42
4. Чхве Да Бин (Южная Корея) – 56,62
5. Алена Леонова (Россия) – 54,70
6. Кайлани Крейн (Австралия) – 54,14
7. Каролин Чжан (США) – 53,48
8. Николь Райичова (Словакия) – 52,87
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