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    Мемориал Непелы. Медведева одержала итоговую победу, Радионова — 3-я, Леонова – 5-я

    Теги сборная России результаты Алена Леонова Каролин Чжан сборная США сборная Японии сборная Южной Кореи женское катание Мемориал Ондрея Непелы Елена Радионова Евгения Медведева Рика Хонго сборная Австралии сборная Словакии Николь Райичова Чхве Да Бин Кайлани Крейн

    На турнире Мемориал Непелы в Братиславе завершились соревнования одиночниц. Победу одержала россиянка Евгения Медведева, Елена Радионова — третья.

    Мемориал Непелы

    Братислава, Словакия

    21-23 сентября

    Женщины

    Итоговое положение

    1. Евгения Медведева (Россия) – 226,72
    2. Рика Хонго (Япония) – 189,98
    3. Елена Радионова (Россия) – 182,21
    4. Чхве Да Бин (Южная Корея) – 178,93
    5. Алена Леонова (Россия) – 170,68
    6. Каролин Чжан (США) – 167,95
    7. Николь Райичова (Словакия) – 161,13
    8. Кайлани Крейн (Австралия) – 157,84

    Произвольная программа

    1. Евгения Медведева (Россия) – 146,72
    2. Рика Хонго (Япония) – 123,49
    3. Чхве Да Бин (Южная Корея) – 122,31
    4. Елена Радионова (Россия) – 117,79
    5. Алена Леонова (Россия) – 115,98
    6. Каролин Чжан (США) – 114,47
    7. Николь Райичова (Словакия) – 108,26
    8. Кайлани Крейн (Австралия) – 103,70

    Короткая программа

    1. Евгения Медведева (Россия) – 80,00
    2. Рика Хонго (Япония) – 66,49
    3. Елена Радионова (Россия) – 64,42
    4. Чхве Да Бин (Южная Корея) – 56,62
    5. Алена Леонова (Россия) – 54,70
    6. Кайлани Крейн (Австралия) – 54,14
    7. Каролин Чжан (США) – 53,48
    8. Николь Райичова (Словакия) – 52,87

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