Cup of China. Загитова, Радионова, Туктамышева представят короткие программы

Сегодня в Пекине начался третий этап серии Гран-при Cup of China. Россию на турнире представят Алина Загитова, Елена Радионова и Елизавета Туктамышева.

Гран-при

3-й этап

Cup of China

Пекин, Китай

Женщины

Начало короткой программы — 12.10 по московскому времени (3 ноября), трансляция — на телеканале Eurosport 2.

Первая разминка

1. Чжао Цзыцюань (Китай)

2. Ли Сянинь (Китай)

3. Эмбер Гленн (США)

4. Алина Загитова (Россия)

5. Марин Хонда (Япония)

Вторая разминка

6. Елизавета Туктамышева (Россия)

7. Чхве Да Бин (Южная Корея)

8. Маи Михара (Япония)

9. Вакаба Хигучи (Япония)

10. Елена Радионова (Россия)

11. Габриэль Дэйлман (Канада)

Расписание трансляций третьего этапа Гран-при – Cup of China