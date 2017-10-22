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    Евгения Медведева: «Никогда не работала с психологами, всегда настраиваюсь на старт сама»

    Теги сборная России женское катание Евгения Медведева

    Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, что не прибегает к помощи психологов во время подготовки к соревнованиям.

    «Я с психологами никогда не работала, всегда стараюсь настраиваться на старт сама. «Тараканы» в голове нужны, они дисциплинируют, потому что есть уверенность в том, что пойдешь и все спокойно сделаешь. Но так не бывает, поэтому нужно очень сильно концентрироваться и держать себя в форме. Переизбыток этих «тараканов» тоже приводит к печальным последствиям, потому что они начинают есть тебя изнутри», – сказала фигуристка.

    Также Медведева отметила, что не видит риска в том, что она поменяла произвольную программу по ходу олимпийского сезона.

    «Считается риском менять программу в олимпийский сезон? Сомнений в смене программы не было, мы предприняли очень правильный шаг, он пошел мне на пользу. Мне нравится катать драмы, потому что там можно выразить всю палитру эмоций, и на этот жанр можно посмотреть со всех сторон, там очень много образов», – добавила 17-летняя спортсменка.

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