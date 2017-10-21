Евгения Медведева: «Дала себе слабину, нельзя этого делать»

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свое падение во время произвольной программы на Rostelecom Cup.

«Мозги нельзя отключать потому что! Дала себе слабину, нельзя этого делать. Можно сказать, отвлеклась, если более доступным языком.

Задачей было просто сделать свой максимум. До двойного акселя я его делала. Самое обидное, когда с последнего прыжкового элемента после чистого проката падаешь или косячишь на нем. Я была сегодня абсолютно готова показать максимум, но что-то пошло не так», – рассказала Медведева.