Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Евгения Медведева: «Дала себе слабину, нельзя этого делать»

    Теги сборная России Гран-при женское катание Rostelecom Cup Евгения Медведева

    Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свое падение во время произвольной программы на Rostelecom Cup.

    «Мозги нельзя отключать потому что! Дала себе слабину, нельзя этого делать. Можно сказать, отвлеклась, если более доступным языком.

    Задачей было просто сделать свой максимум. До двойного акселя я его делала. Самое обидное, когда с последнего прыжкового элемента после чистого проката падаешь или косячишь на нем. Я была сегодня абсолютно готова показать максимум, но что-то пошло не так», – рассказала Медведева.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться