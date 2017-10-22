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    Татьяна Тарасова: «Не хочу обидеть Авербуха, но я рада, что Медведева поменяла его произвольную программу»

    Теги Татьяна Тарасова Илья Авербух сборная России Гран-при женское катание Rostelecom Cup Евгения Медведева

    Тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Евгении Медведевой на первом этапе Гран-при Rostelecom Cup (1-е место).

    «Мне было очень за нее страшно, потому что я видела тренировки, где Женя много падала. Она не приучила нас к этому. Поэтому все мы смотрим на эту тоненькую девочку как на железного бойца. А она не железная. Она бьется на льду, отдавая все силы, а кушать нельзя, потому что нужно держать вес.

    Не хочу обидеть Илью Авербуха, который ставил Медведевой произвольную программу, но я рада, что Женя ее поменяла. Она, пожалуй, впервые разговаривала с залом хореографическим языком, понимая, что именно катает. У меня осталось удивительное ощущение от ее катания: словно спортсменка черпает энергию из каждого элемента и к концу программы становится только сильнее», – рассказала Тарасова.

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