Ирина Роднина: «У Медведевой в глазах постоянный огонь, у Липницкой его не было даже в Сочи-2014»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением насчет развития женского фигурного катания в России.

«В одиночном катании среди женщин радует, что у нас есть такая конкуренция. Жить и бороться в условиях такой конкуренции девчонкам очень тяжело, зато какие красивые результаты мы имеем в последние годы.

– Сейчас в мире существуют фигуристы, которые вас восхищают?

– Евгения Медведева. Я не буду давать оценку ее программам и ее катанию. Меня восхищает стабильность этой девочки. Еще мне нравится, что у нее «глаз горит». Видно, что ей тренироваться и соревноваться в радость.

Например, я не видела, чтобы у Юлии Липницкой «горел глаз». Он у нее всегда был потухший. Даже, когда она выиграла Олимпийские игры в командном турнире. А у Жени Медведевой в глазах постоянный огонь», – сказала Роднина.

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