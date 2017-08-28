Татьяна Тарасова: «Мы три года были без Липницкой и ничего не потеряли из-за ее ухода»

Известный российский тренер Татьяна Тарасова высказалась о решении фигуристки Юлии Липницкой завершить спортивную карьеру.

«Ей режиссер Стивен Спилберг писал, а вам Спилберг писал? А ей писал. Понимаете, она в 19 лет заслужила этого, что же плохого?

Мы три года ничего не теряли, мы же три года без нее. Или она вчера ушла или сегодня? Вы не смотрите телевизор? Ее три года не было. У нас сейчас Женя Медведева чемпионка.

Вы что так беспокоитесь? Вы ей пожелайте таких же успехов в жизни, какие у нее были в спорте. Проводите ее по-человечески – это ваша профессия. Пожелайте ей дальнейшего исполнения ее желаний. Она молодой человек, уже прошедший Олимпийские игры. Олимпийская чемпионка», – сказала Тарасова.