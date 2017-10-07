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    Алексей Мишин: «Петров приехал на Finlandia Trophy прямо из госпиталя»

    Теги сборная России Алексей Мишин Finlandia Trophy мужское катание Александр Петров

    Тренер Алексей Мишин сообщил, что российский фигурист Александр Петров приехал на турнир Finlandia Trophy, который проходит в финском Эспоо, прямо из госпиталя.

    «У Петрова были серьезные проблемы со здоровьем. Он приехал на эти соревнования прямо из госпиталя. Точнее говоря, только в субботу его выписали», – сказал Мишин.

    Мишин также уточнил, что речь не идет о травме фигуриста.

    Петров после короткой программы занимает одиннадцатое место. Произвольную программу мужчины представят 7 октября, начало соревнований – в 17.00 по московскому времени.

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