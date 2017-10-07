Алексей Мишин: «Петров приехал на Finlandia Trophy прямо из госпиталя»

Тренер Алексей Мишин сообщил, что российский фигурист Александр Петров приехал на турнир Finlandia Trophy, который проходит в финском Эспоо, прямо из госпиталя.

«У Петрова были серьезные проблемы со здоровьем. Он приехал на эти соревнования прямо из госпиталя. Точнее говоря, только в субботу его выписали», – сказал Мишин.

Мишин также уточнил, что речь не идет о травме фигуриста.

Петров после короткой программы занимает одиннадцатое место. Произвольную программу мужчины представят 7 октября, начало соревнований – в 17.00 по московскому времени.