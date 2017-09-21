Мемориал Непелы. Медведева выиграла короткую программу, Радионова – 3-я, Леонова – 5-я
В Братиславе проходит турнир Мемориал Ондрея Непелы. У женщин короткую программу выиграла россиянка Евгения Медведева, Елена Радионова – 3-я, Алена Леонова – 5-я.
Мемориал Непелы
Братислава, Словакия
21-23 сентября
Женщины
Начало произвольной программы – 13.00 по московскому времени (23 сентября).
Короткая программа
1. Евгения Медведева (Россия) – 80,00
2. Рика Хонго (Япония) – 66,49
3. Елена Радионова (Россия) – 64,42
4. Чхве Да Бин (Южная Корея) – 56,62
5. Алена Леонова (Россия) – 54,70
6. Кайлани Крейн (Австралия) – 54,14
7. Каролин Чжан (США) – 53,48
8. Николь Райичова (Словакия) – 52,87
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