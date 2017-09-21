Наверх
Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Мемориал Непелы. Медведева выиграла короткую программу, Радионова – 3-я, Леонова – 5-я

    Теги сборная России результаты Алена Леонова Каролин Чжан сборная США сборная Японии сборная Южной Кореи женское катание Мемориал Ондрея Непелы Елена Радионова Евгения Медведева Рика Хонго сборная Словакии сборная Австрии Николь Райичова Чхве Да Бин Кайлани Крейн

    В Братиславе проходит турнир Мемориал Ондрея Непелы. У женщин короткую программу выиграла россиянка Евгения Медведева, Елена Радионова – 3-я, Алена Леонова – 5-я.

    Мемориал Непелы

    Братислава, Словакия

    21-23 сентября

    Женщины

    Начало произвольной программы – 13.00 по московскому времени (23 сентября).

    Короткая программа

    1. Евгения Медведева (Россия) – 80,00
    2. Рика Хонго (Япония) – 66,49
    3. Елена Радионова (Россия) – 64,42
    4. Чхве Да Бин (Южная Корея) – 56,62
    5. Алена Леонова (Россия) – 54,70
    6. Кайлани Крейн (Австралия) – 54,14
    7. Каролин Чжан (США) – 53,48
    8. Николь Райичова (Словакия) – 52,87

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться