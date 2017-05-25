Путин вручил Тарасовой орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле вручил государственную награду тренеру сборной России по фигурному катанию Татьяне Тарасовой – орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

«Уважаемая Татьяна Анатольевна! Ваша любовь к спорту, неиссякаемая творческая энергия, огромный авторитет были и остаются примером для подражания.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех ваших делах и начинаниях и всего самого наилучшего!» – говорится в поздравлении.