Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова возмутилась сносом стадиона «Юных пионеров» в Москве.

«Именно это место в Москве нужно было уничтожить? Твари, не имеющие памяти, не имеющие уважения к истории родного города, уважения к славному началу нашего советского и российского олимпийского движения! Почему не умеем беречь? Почему умеем разрушать?

Это место было намоленное. На стадионе была и есть церковь, мы там хореографией занимались и молились на наших педагогов, которые дали нам профессию, а мы дали другим профессию и молились за наше счастье. Мы жили там, это был наш дом. Эти городские пришельцы думают повыкидывать нашу жизнь и работу. Выгнали фанатов, разломали и уничтожили детский стадион. Безмозглые скоты! Временщики! Падлы и вредители Москвы!

Тренер, имеющий заслуги перед отечеством, Татьяна Анатольевна Тарасова. Простите, что не смогла защитить этот кусок Родины!» – написала Тарасова.