Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Татьяна Тарасова: «Твари, не имеющие памяти и уважения к истории, уничтожили стадион»

    Теги Татьяна Тарасова сборная России детский спорт

    Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова возмутилась сносом стадиона «Юных пионеров» в Москве.

    «Именно это место в Москве нужно было уничтожить? Твари, не имеющие памяти, не имеющие уважения к истории родного города, уважения к славному началу нашего советского и российского олимпийского движения! Почему не умеем беречь? Почему умеем разрушать?

    Это место было намоленное. На стадионе была и есть церковь, мы там хореографией занимались и молились на наших педагогов, которые дали нам профессию, а мы дали другим профессию и молились за наше счастье. Мы жили там, это был наш дом. Эти городские пришельцы думают повыкидывать нашу жизнь и работу. Выгнали фанатов, разломали и уничтожили детский стадион. Безмозглые скоты! Временщики! Падлы и вредители Москвы!

    Тренер, имеющий заслуги перед отечеством, Татьяна Анатольевна Тарасова. Простите, что не смогла защитить этот кусок Родины!» – написала Тарасова.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться