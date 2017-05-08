Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, выступающий в паре с Татьяной Волосожар, прокомментировал критику в адрес комментаторской деятельности Татьяны Тарасовой.

«Не комментирую соревнования по телевидению, потому что это тоже оказалось никому не нужно. Если взять тех же американцев, которые уже бог знает сколько времени ничего в фигурном катании не выигрывают, они всегда присылают на главные старты по три-четыре канала, а в качестве комментаторов привозят таких людей, как Майкл Вайсс, Тара Липински, Джонни Вейр, Танит Белбин, Чарли Уайт.

Для Японии соревнования комментируют Шизука Аракава, Дайсуке Такахаши, Нобунари Ода. Французский «Евроспорт» привлекает Натали Пешала и Фабьяна Бурза. У нас же попасть на телевидение крайне сложно. Я комментировал соревнования почти весь прошлый сезон, но все это – благодаря Татьяне Тарасовой, которая ходила по кабинетам, убеждала, выбивала деньги на поездки.

После чемпионата мира в Хельсинки лично мне было обидно слушать критические высказывания в адрес Тарасовой со стороны многих уважаемых мной людей. Эти люди просто не понимают: если уберут Тарасову, фигурного катания на нашем телевидении не станет вообще.

Еще меня просили стать техническим специалистом. В парном катании ведь не очень хорошо обстоят дела с судейством. Когда начались разговоры о том, что хорошо бы мне сдать экзамен и получить лицензию, ко мне вдруг подошел Шолковы и пригласил пойти куда-нибудь выпить пива. Мы пошли, и там, за пивом Робин сказал, что ему тоже предложили войти в судейский корпус. И что он отказался.

Мы стали все это обсуждать и поняли, что смотрим на вещи абсолютно одинаково. И Робину, и мне, столько раз доводилось приходить в раздевалку откатавшись откровенно плохо, но при этом выиграв, что мы не знали, как смотреть в глаза тем, кто объективно катался лучше нас – и проиграл.

Для себя я понял после того разговора с Робином, что не готов стать частью этой системы. Если великие чемпионы на моих глазах будут кататься плохо, я не смогу поставить их выше. Потому что был в этой шкуре и знаю, что это такое. Думаю, поэтому в числе судей нет выдающихся спортсменов», – рассказал Траньков.

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