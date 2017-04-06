Тренер Брайан Орсер прокомментировал медали канадских фигуристок Габриэль Дэйлман и Кейтлин Осмонд на чемпионате мира-2017.

«Должен сказать, что благодаря Осмонд и Дэйлман многие фигуристки по всему миру поняли, что для успехов в спорте не надо быть «тростинками». Им не надо выглядеть так, будто у них проблемы с питанием.

Но они вполне могут быть высокими. Осмонд высокая, и это прекрасно. У них обеих настоящие женские фигуры. Надеюсь, что этот посыл будет понят многими, потому что это очень важно», – рассказал Орсер.