Сегодня на чемпионате Европы в Остраве танцевальные дуэты выступят с короткими танцами.

Чемпионат Европы

Острава, Чехия

Танцы на льду

Короткий танец

Начало – в 14.00 по московскому времени (26 января)

Трансляции – на Матч! Арена, с 15.35 – Матч ТВ, с 16.00 – Eurosport 2

Фавориты

Габриэлла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)

Кавита Лоренц – Йоти Полизоакис (Германия)

Изабелла Тобиас – Илья Ткаченко (Израиль)

Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия)

Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)

Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия)

Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия)

Александра Степанова – Иван Букин (Россия)

Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания)

Алиса Агафонова – Альпер Учар (Турция)

Расписание трансляций чемпионата Европы в Остраве