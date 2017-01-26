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    Чемпионат Европы. Синицина и Кацалапов, Боброва и Соловьев покажут короткие танцы

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    Сегодня на чемпионате Европы в Остраве танцевальные дуэты выступят с короткими танцами.

    Чемпионат Европы

    Острава, Чехия

    Танцы на льду

    Короткий танец

    Начало – в 14.00 по московскому времени (26 января)

    Трансляции – на Матч! Арена, с 15.35 – Матч ТВ, с 16.00 – Eurosport 2

    Фавориты

    Габриэлла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)
    Кавита Лоренц – Йоти Полизоакис (Германия)
    Изабелла Тобиас – Илья Ткаченко (Израиль)
    Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия)
    Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)
    Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия)
    Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия)
    Александра Степанова – Иван Букин (Россия)
    Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания)
    Алиса Агафонова – Альпер Учар (Турция)

    Расписание трансляций чемпионата Европы в Остраве

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