Чемпионат Европы. Синицина и Кацалапов, Боброва и Соловьев покажут короткие танцы
Сегодня на чемпионате Европы в Остраве танцевальные дуэты выступят с короткими танцами.
Чемпионат Европы
Острава, Чехия
Танцы на льду
Короткий танец
Начало – в 14.00 по московскому времени (26 января)
Трансляции – на Матч! Арена, с 15.35 – Матч ТВ, с 16.00 – Eurosport 2
Фавориты
Габриэлла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)
Кавита Лоренц – Йоти Полизоакис (Германия)
Изабелла Тобиас – Илья Ткаченко (Израиль)
Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия)
Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)
Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия)
Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия)
Александра Степанова – Иван Букин (Россия)
Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания)
Алиса Агафонова – Альпер Учар (Турция)
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