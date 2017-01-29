Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Россия выиграла 6 медалей на чемпионате Европы по фигурному катанию

    Теги сборная России чемпионат Европы сборная Франции сборная Германии сборная Италии сборная Испании

    Сборная России выиграла медальный зачет на чемпионате Европы по фигурному катанию.

    Золото взяли Евгения Тарасова – Владимир Морозов (пары) и Евгения Медведева, серебро – у Анны Погорилой и Максима Ковтуна, бронза – у Екатерины Бобровой – Дмитрия Соловьева (танцы на льду) и Михаила Коляды.

    Медальный зачет

    1. Россия – 6 медалей (2 золота – 2 серебра – 2 бронзы)
    2. Франция – 2 (1-0-1)
    3. Испания – 1 (1-0-0)
    4. Италия  – 2 (0-1-1)
    5. Германия – 1 (0-1-0)

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться