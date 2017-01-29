Россия выиграла 6 медалей на чемпионате Европы по фигурному катанию

Сборная России выиграла медальный зачет на чемпионате Европы по фигурному катанию.

Золото взяли Евгения Тарасова – Владимир Морозов (пары) и Евгения Медведева, серебро – у Анны Погорилой и Максима Ковтуна, бронза – у Екатерины Бобровой – Дмитрия Соловьева (танцы на льду) и Михаила Коляды.

Медальный зачет

1. Россия – 6 медалей (2 золота – 2 серебра – 2 бронзы)

2. Франция – 2 (1-0-1)

3. Испания – 1 (1-0-0)

4. Италия – 2 (0-1-1)

5. Германия – 1 (0-1-0)