Россия выиграла 6 медалей на чемпионате Европы по фигурному катанию
Сборная России выиграла медальный зачет на чемпионате Европы по фигурному катанию.
Золото взяли Евгения Тарасова – Владимир Морозов (пары) и Евгения Медведева, серебро – у Анны Погорилой и Максима Ковтуна, бронза – у Екатерины Бобровой – Дмитрия Соловьева (танцы на льду) и Михаила Коляды.
Медальный зачет
1. Россия – 6 медалей (2 золота – 2 серебра – 2 бронзы)
2. Франция – 2 (1-0-1)
3. Испания – 1 (1-0-0)
4. Италия – 2 (0-1-1)
5. Германия – 1 (0-1-0)
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