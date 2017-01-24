Расписание трансляций чемпионата Европы в Остраве
С 25 по 29 января в чешской Остраве пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию.
Чемпионат Европы
Острава, Чехия
25 января
Женщины, короткая программа
13.00 – Матч! Арена, с 14.00 – Матч ТВ, с 16.00 – Eurosport 2
Пары, короткая программа
20.45 – Матч! Арена, с 22.20 – Матч ТВ
26 января
Танцы на льду, короткий танец
14.00 – Матч! Арена, с 15.35 – Матч ТВ, с 16.00 – Eurosport 2
Пары, произвольная программа
21.00 – Матч ТВ, Матч! Арена, Eurosport
27 января
Мужчины, короткая программа
13.15 – Матч ТВ, Матч! Арена, с 16.30 – Eurosport 2
Женщины, произвольная программа
20.00 – Матч! Арена, с 21.00 – Eurosport
28 января
Танцы на льду, произвольный танец
15.30 – Матч! Арена, с 18.10 – Матч ТВ,
Мужчины, произвольная программа
19.50 – Матч! Арена, с 21.30 – Eurosport
29 января
Показательные выступления
16.30 – Матч! Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское. Указаны только прямые трансляции.
Сборная России:
Женщины: Евгения Медведева, Мария Сотскова, Анна Погорилая.
Мужчины: Михаил Коляда, Александр Самарин, Максим Ковтун.
Пары: Ксения Столбова – Федор Климов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Наталья Забияко – Александр Энберт.
Танцы на льду: Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев, Александра Степанова – Иван Букин, Виктория Синицина – Никита Кацалапов.
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