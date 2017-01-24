Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Расписание трансляций чемпионата Европы в Остраве

    Теги телевидение чемпионат Европы танцы на льду пары мужское катание женское катание

    С 25 по 29 января в чешской Остраве пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию.

    Чемпионат Европы

    Острава, Чехия

    25 января

    Женщины, короткая программа

    13.00 – Матч! Арена, с 14.00 – Матч ТВ, с 16.00 – Eurosport 2

    Пары, короткая программа

    20.45 – Матч! Арена, с 22.20 – Матч ТВ

    26 января

    Танцы на льду, короткий танец

    14.00 – Матч! Арена, с 15.35 – Матч ТВ, с 16.00 – Eurosport 2

    Пары, произвольная программа

    21.00 – Матч ТВ, Матч! Арена, Eurosport

    27 января

    Мужчины, короткая программа

    13.15 – Матч ТВ, Матч! Арена, с 16.30 – Eurosport 2

    Женщины, произвольная программа

    20.00 – Матч! Арена, с 21.00 – Eurosport

    28 января

    Танцы на льду, произвольный танец

    15.30 – Матч! Арена, с 18.10 – Матч ТВ,

    Мужчины, произвольная программа

    19.50 – Матч! Арена, с 21.30 – Eurosport

    29 января

    Показательные выступления

    16.30 – Матч! Арена

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское. Указаны только прямые трансляции.

    Сборная России:

    Женщины: Евгения Медведева, Мария Сотскова, Анна Погорилая.

    Мужчины: Михаил Коляда, Александр Самарин, Максим Ковтун.

    Пары: Ксения Столбова – Федор Климов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Наталья Забияко – Александр Энберт.

    Танцы на льду: Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев, Александра Степанова – Иван Букин, Виктория Синицина – Никита Кацалапов.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться