Расписание трансляций чемпионата Европы в Остраве

С 25 по 29 января в чешской Остраве пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию.

Чемпионат Европы

Острава, Чехия

25 января

Женщины, короткая программа

13.00 – Матч! Арена, с 14.00 – Матч ТВ, с 16.00 – Eurosport 2

Пары, короткая программа

20.45 – Матч! Арена, с 22.20 – Матч ТВ

26 января

Танцы на льду, короткий танец

14.00 – Матч! Арена, с 15.35 – Матч ТВ, с 16.00 – Eurosport 2

Пары, произвольная программа

21.00 – Матч ТВ, Матч! Арена, Eurosport

27 января

Мужчины, короткая программа

13.15 – Матч ТВ, Матч! Арена, с 16.30 – Eurosport 2

Женщины, произвольная программа

20.00 – Матч! Арена, с 21.00 – Eurosport

28 января

Танцы на льду, произвольный танец

15.30 – Матч! Арена, с 18.10 – Матч ТВ,

Мужчины, произвольная программа

19.50 – Матч! Арена, с 21.30 – Eurosport

29 января

Показательные выступления

16.30 – Матч! Арена

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское. Указаны только прямые трансляции.

Сборная России:

Женщины: Евгения Медведева, Мария Сотскова, Анна Погорилая.

Мужчины: Михаил Коляда, Александр Самарин, Максим Ковтун.

Пары: Ксения Столбова – Федор Климов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Наталья Забияко – Александр Энберт.

Танцы на льду: Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев, Александра Степанова – Иван Букин, Виктория Синицина – Никита Кацалапов.