Хореограф Илья Авербух сообщил, что олимпийская чемпионка Аделина Сотникова намерена возобновить карьеру.

– Последний «Ледниковый период» выиграла Аделина Сотникова. Она вернется в спорт?

– Аделина собирается возвращаться. Она тренируется, поддерживает форму и, думаю, сделает все возможное, – сказал Авербух.

Отметим, что в текущем сезоне Сотникова не выступала в официальных соревнованиях.