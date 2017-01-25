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    Илья Авербух: «Сотникова собирается возвращаться»

    Теги Илья Авербух сборная России Аделина Сотникова женское катание

    Хореограф Илья Авербух сообщил, что олимпийская чемпионка Аделина Сотникова намерена возобновить карьеру.

    – Последний «Ледниковый период» выиграла Аделина Сотникова. Она вернется в спорт?

    – Аделина собирается возвращаться. Она тренируется, поддерживает форму и, думаю, сделает все возможное, – сказал Авербух.

    Отметим, что в текущем сезоне Сотникова не выступала в официальных соревнованиях.

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