Илья Авербух: «Сотникова собирается возвращаться»
Хореограф Илья Авербух сообщил, что олимпийская чемпионка Аделина Сотникова намерена возобновить карьеру.
– Последний «Ледниковый период» выиграла Аделина Сотникова. Она вернется в спорт?
– Аделина собирается возвращаться. Она тренируется, поддерживает форму и, думаю, сделает все возможное, – сказал Авербух.
Отметим, что в текущем сезоне Сотникова не выступала в официальных соревнованиях.
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