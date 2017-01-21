Хореограф Илья Авербух поделился ожиданиями от чемпионата Европы, который стартует на следующей неделе в чешской Остраве.

«Не надо быть оракулом и даже большим специалистом в мире фигурного катания, чтобы сказать о том, что даже если бы от России поехали не три фигуристки, а пять, то, думаю, и первые пять мест были бы у нас. Чемпионат Европы – это, конечно, продолжение чемпионата России.

И, конечно, мы хотим, чтобы на каждом старте были рекорды, но все-таки для Жени Медведевой главное – это чемпионат мира.

Чемпионат Европы, конечно, тоже важный турнир, но даже если Жене не удастся показать там рекордное катание, главное – выиграть и сохранить силы для самого важного турнира сезона», – сказал Авербух.

«Думаю, что все-таки при чистом безошибочном выступлении французского танцевального дуэта он выиграет чемпионат Европы, поскольку все-таки разрыв по прошедшим соревнованиям и баллам между Пападакис – Сизероном и нашими ребятами был достаточно велик.

Но второе место, если опять же не будет допущено ошибок, будет за Бобровой и Соловьевым, которые в этом сезоне являются однозначно лучшей из российских пар и показывают хорошие выступления», – добавил специалист.

«В мужском турнире если даже Фернандес сделает несколько ошибок, отрыв у него от наших ребят очень большой. Думаю, испанец точно возьмет золото. А за второе место вправе бороться и Коляда, и Ковтун, а также израильтяне Даниэль Самохин и Алексей Быченко», – отметил хореограф.