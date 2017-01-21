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    Илья Авербух: «Россиянки займут весь пьедестал на чемпионате Европы, а Боброва и Соловьев поборются за серебро»

    Теги Хавьер Фернандес Илья Авербух сборная России чемпионат Европы танцы на льду сборная Франции сборная Израиля мужское катание женское катание сборная Испании Максим Ковтун Михаил Коляда Евгения Медведева Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Даниэль Самохин Алексей Быченко

    Хореограф Илья Авербух поделился ожиданиями от чемпионата Европы, который стартует на следующей неделе в чешской Остраве.

    «Не надо быть оракулом и даже большим специалистом в мире фигурного катания, чтобы сказать о том, что даже если бы от России поехали не три фигуристки, а пять, то, думаю, и первые пять мест были бы у нас. Чемпионат Европы – это, конечно, продолжение чемпионата России.

    И, конечно, мы хотим, чтобы на каждом старте были рекорды, но все-таки для Жени Медведевой главное – это чемпионат мира.

    Чемпионат Европы, конечно, тоже важный турнир, но даже если Жене не удастся показать там рекордное катание, главное – выиграть и сохранить силы для самого важного турнира сезона», – сказал Авербух.

    «Думаю, что все-таки при чистом безошибочном выступлении французского танцевального дуэта он выиграет чемпионат Европы, поскольку все-таки разрыв по прошедшим соревнованиям и баллам между Пападакис – Сизероном и нашими ребятами был достаточно велик.

    Но второе место, если опять же не будет допущено ошибок, будет за Бобровой и Соловьевым, которые в этом сезоне являются однозначно лучшей из российских пар и показывают хорошие выступления», – добавил специалист.

    «В мужском турнире если даже Фернандес сделает несколько ошибок, отрыв у него от наших ребят очень большой. Думаю, испанец точно возьмет золото. А за второе место вправе бороться и Коляда, и Ковтун, а также израильтяне Даниэль Самохин и Алексей Быченко», – отметил хореограф.

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