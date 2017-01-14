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    Аделина Сотникова: «После победы в Сочи-2014 было моральное опустошение. И из спорта хотелось уйти»

    Теги Сочи-2014 сборная России Аделина Сотникова женское катание

    Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова рассказала об опустошении после победы в Сочи-2014.

    – Как вы реагируете на негатив?

    – Раньше обращала внимание, очень сильно переживала. Сейчас – видимо, повзрослев, – стала понимать, что негатив будет всегда. Наверное, обрастаю толстой кожей.

    После Олимпиады писали и хорошее, и плохое, но мне уже было все равно – олимпийское золото было у меня в руках, я своего добилась.

    – После победы не было морального опустошения?

    – Однозначно было. И из спорта хотелось уйти. Но это сиюминутные порывы. В олимпийском сезоне был такой эпизод: на одном из соревнований серии Гран-при я из-за рассеянности завалила произвольную программу.

    После этого приехала домой, села и говорю родителям: «Может, все? Не факт, что попаду в Сочи на Олимпиаду. Еще ведь чемпионат России и чемпионат Европы, вдруг не выдержу?»

    Родители меня никогда не уговаривают. Вот и тогда они сказали: «Если ты так чувствуешь, то что мы можем сказать? Не выступай». Я сижу, слезы на глазах, не знаю, что делать. В итоге решила: дам себе еще один шанс. А дальше все наладилось, – сказала Сотникова.

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