«Джиро д’Италия». 5-й этап. Арриета победил, Эулалиу финишировал вторым и возглавил общий зачет, Власов – 14-й
Испанец Игор Арриета одержал победу на пятом этапе многодневки «Джиро д’Италия-2026».
«Джиро д’Италия-2026»
5-й этап
Прая-а-Маре – Потенца
203 км
1. Игор Арриета (Испания, UAE Team Emirates – XRG) — 5.07,51
2. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) — 0,02
3. Гильермо Томас Силва (Уругвай, XDS Astana) — 0,51
4. Лоренцо Милези (Италия, Movistar) — 1,29
5. Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana) — 1,30
6. Джанмарко Гарофоли (Италия, Soudal Quick-Step) — 1,30
7. Кун Бауман (Нидерланды, Team Jayco AlUla) — 3,11
8. Йоханнес Кулсет (Норвегия, Uno-X Mobility) — 3,13
9. Андреа Ракканьи Новиеро (Италия, Soudal Quick-Step) — 3,29
10. Людовико Крешиоли (Италия, Team Polti VisitMalta) — 4,42
11. Харольд Мартин Лопес (Эквадор, XDS Astana) — 7,13
12. Леннерт Ван Этвельт (Бельгия, Lotto Intermarché) — 7,13
13. Лука Палетти (Италия, Bardiani CSF 7 Saber) — 7,13
14. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 7,13
15. Маркель Белоки (Испания, EF Education – EasyPost) — 7,13
Общий зачет
1. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) — 21.27,43
2. Игор Арриета (Испания, UAE Team Emirates – XRG) — 2,51
3. Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana) — 3,34
4. Андреа Ракканьи Новиеро (Италия, Soudal Quick-Step) — 3,39
5. Йоханнес Кулсет (Норвегия, Uno-X Mobility) — 5,17
6. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) — 6,12
7. Ян Кристен (Швейцария, UAE Team Emirates – XRG) — 6,16
8. Флориан Шторк (Германия, Tudor Pro Cycling) — 6,16
9. Эган Арли Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS) — 6,16
10. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) — 6,18
11. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 6,18
12. Леннерт Ван Этвельт (Бельгия, Lotto Intermarché) — 6,22
13. Энрик Мас (Испания, Movistar) — 6,22
14. Маркель Белоки (Испания, EF Education – EasyPost) — 6,22
15. Йонас Вингегор (Дания, Team Visma | Lease a Bike) — 6,22...
38. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 10,18