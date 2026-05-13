  • Спортс
  • Велоспорт
  • Новости
  • «Джиро д’Италия». 5-й этап. Арриета победил, Эулалиу финишировал вторым и возглавил общий зачет, Власов – 14-й
49

«Джиро д’Италия». 5-й этап. Арриета победил, Эулалиу финишировал вторым и возглавил общий зачет, Власов – 14-й

Игор Арриета выиграл пятый этап веломногодневки «Джиро д’Италия».

Испанец Игор Арриета одержал победу на пятом этапе многодневки «Джиро д’Италия-2026».

«Джиро д’Италия-2026»

5-й этап

Прая-а-Маре – Потенца

203 км

Профиль/Карта

1. Игор Арриета (Испания, UAE Team Emirates – XRG) — 5.07,51

2. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) — 0,02

3. Гильермо Томас Силва (Уругвай, XDS Astana) — 0,51

4. Лоренцо Милези (Италия, Movistar) — 1,29

5. Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana) — 1,30

6. Джанмарко Гарофоли (Италия, Soudal Quick-Step) — 1,30

7. Кун Бауман (Нидерланды, Team Jayco AlUla) — 3,11

8. Йоханнес Кулсет (Норвегия, Uno-X Mobility) — 3,13

9. Андреа Ракканьи Новиеро (Италия, Soudal Quick-Step) — 3,29

10. Людовико Крешиоли (Италия, Team Polti VisitMalta) — 4,42

11. Харольд Мартин Лопес (Эквадор, XDS Astana) — 7,13

12. Леннерт Ван Этвельт (Бельгия, Lotto Intermarché) — 7,13

13. Лука Палетти (Италия, Bardiani CSF 7 Saber) — 7,13

14. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 7,13

15. Маркель Белоки (Испания, EF Education – EasyPost) — 7,13

Общий зачет

1. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain – Victorious) — 21.27,43

2. Игор Арриета (Испания, UAE Team Emirates – XRG) — 2,51

3. Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana) — 3,34

4. Андреа Ракканьи Новиеро (Италия, Soudal Quick-Step) — 3,39

5. Йоханнес Кулсет (Норвегия, Uno-X Mobility) — 5,17

6. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) — 6,12

7. Ян Кристен (Швейцария, UAE Team Emirates – XRG) — 6,16

8. Флориан Шторк (Германия, Tudor Pro Cycling) — 6,16

9. Эган Арли Берналь (Колумбия, Netcompany INEOS) — 6,16

10. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) — 6,18

11. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 6,18

12. Леннерт Ван Этвельт (Бельгия, Lotto Intermarché) — 6,22

13. Энрик Мас (Испания, Movistar) — 6,22

14. Маркель Белоки (Испания, EF Education – EasyPost) — 6,22

15. Йонас Вингегор (Дания, Team Visma | Lease a Bike) — 6,22...

38. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) — 10,18


Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Энрик Мас
Ян Хирт
Тимен Аренсман
результаты
Леннерт ван Этвелт
logoЭган Арли Берналь
велошоссе
Джулио Пеллиццари
Джулио Чикконе
logoЙонас Вингегор
logoДжиро д'Италия
Флориан Шторк
Филиппо Дзана
Дамиано Карузо
logoАлександр Власов
49 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В ф1 если капля дождя, то все отменяют. Тут всю гонку (да еще и какая гонка!) под дождем и ах...как интересно было
Нарезку падений, проезда мимо поворота и отчаянного финиша Арриеты будут в будущем крутить на Евроспорте во время рекламы
Ответ AceToFace
Нарезку падений, проезда мимо поворота и отчаянного финиша Арриеты будут в будущем крутить на Евроспорте во время рекламы
и вот непонятно, то ли Эулалио такой слабый финишер, а точнее, совсем никакой, то ли слишком потратился, когда догонял в гору, а потом еще жестко упал, но разбазарить такой задел за несколько сот метров до финиша.. нас к такому не готовили
Включите музыку из Бенни Хилла, идеально ложится на этот финиш
я тут живу рядом, сегодня утром на пробежке бегал с кучей велосипедистов)
Ответ Daniel Plainview
я тут живу рядом, сегодня утром на пробежке бегал с кучей велосипедистов)
они тоже упали?
Было бы смешно,если бы не было так грустно.Но я все равно поржал.
Ну "это" запомнится надолго
а зачем ему этап - он в тотале лидер
Где посмотреть на халяву?
Заголодал португалец.Хорошо,что за пару км прихватило.
Две победы у эмиратов, на четыре человека. Или сколько их там осталось?
Велоспорт в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
«Джиро д’Италия». 8-й этап. Гонщики проедут 156 км с финишем в подъем четвертой категории
сегодня, 06:05
«Джиро д’Италия». 7-й этап. Вингегор победил, Галль – 2-й, Хиндли – 3-й, Власов – 24-й, Эулалиу сохранил лидерство в общем зачете
вчера, 15:14
«Джиро д’Италия-2026». 6-й этап. Баллерини победил, Стюйвен – 2-й, Манье – 3-й, Вингегор и Власов финишировали в общей группе
14 мая, 17:10
Чемпионку России по велоспорту Фролову дисквалифицировали на 4 года за допинг
12 мая, 16:29
«Джиро д’Италия». 4-й этап. Нарваэс победил, Аулар – 2-й, Чикконе занял 3-е место и возглавил общий зачет, Вингегор и Власов финишировали в общей группе
12 мая, 15:20
Российская велогонщица Валгонен одержала победу на «Джиро делле Марке ин Роза»
11 мая, 12:27
«Джиро д’Италия». 3-й этап. Манье победил, Милан – 2-й, Груневеген – 3-й, Власов – 122-й
10 мая, 16:30
Адам Йетс, Солер и Вайн из UAE Team Emirates сошли с «Джиро д’Италия» из-за травм
10 мая, 11:34
Биатлонист Жаклен о велоспорте: «Я ввязываюсь в безумную авантюру, которая с большой вероятностью не увенчается успехом»
10 мая, 07:23
Шестерых велогонщиков госпитализировали после массового завала на втором этапе «Джиро д’Италия»
9 мая, 17:12
Ко всем новостям
Последние новости
25-летний итальянский велогонщик Кевин Боналдо умер после сердечного приступа. Он провел месяц в коме
25 октября 2025, 07:57
Вице-спикер Госдумы Жуков: «Нужно восстановить российских спортсменов и не трогать израильских. А в итоге страдают только наши»
27 сентября 2025, 13:10
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
26 июля 2025, 10:18
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
4 июня 2025, 09:45
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
17 апреля 2025, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
27 марта 2025, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта 2025, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта 2025, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
22 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35
Рекомендуем