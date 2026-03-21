«Милан – Сан-Ремо». Погачар победил, допустив падение во время гонки, Пидкок – 2-й, ван Арт – 3-й
Словенский велогонщик Тадей Погачар одержал победу в однодневной гонке «Милан – Сан-Ремо».
Погачар занял первое место, несмотря на падение по ходу дистанции.
«Милан – Сан-Ремо»
Павия – Сан-Ремо, Италия
298 км
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 6.35,49
2. Томас Пидкок (Великобритания, Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) – то же время
3. Ваут ван Арт (Бельгия, Team Visma | Lease a Bike) – 0,04
4. Мадс Педерсен (Дания, Lidl – Trek)
5. Корбин Стронг (Новая Зеландия, NSN Cycling Team)
6. Андреа Вендрам (Италия, Team Jayco AlUla)
7. Яспер Стюйвен (Бельгия, Soudal Quick-Step)
8. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Premier Tech)
9. Маттео Трентин (Италия, Tudor Pro Cycling Team)
10. Эдоардо Дзамбанини (Италия, Bahrain – Victorious)...
37. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe)...
84. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 3,45
Учитывая, что в прошлом году на Рубе уже был вторым, то это внушает оптимизм, что он сумеет собрать всю коллекцию монументов у себя на полке с трофеями, став четвёртым велогонщиком с подобным достижением после Меркса, ван Лоя и Вламинка, ну а мы будем свидетелями этого исторического события в прямом эфире. Возможно уже через 3 недели. Ждём с нетерпением.
Ладно, у Лорены и так миллион побед на счету, в этом сезоне опять небось оформит двадцаточку, можно и с другими поделиться )
Тадей в отличной форме, но как же хорош Том! Через два дня после блестящей победы в Турине, не отстал от Тадея на двух подъёмах и рубился на финише до последнего метра (если бы не позиционный просчёт, мог бы и выиграть). И очень порадовало то, как после финиша парни выказали максимальное уважение друг другу, таким и должен быть настоящий спорт.
Тадей опять побеждает оборванным и в ссадинах) И опять в соперничестве с Томом, как на прошлогодней Страде Бьянке) Респект Макналти и дель Торо, подтащили после падения и вывели на атаку.
Теперь осталось только Рубе...