«Милан – Сан-Ремо». Погачар победил, допустив падение во время гонки, Пидкок – 2-й, ван Арт – 3-й

Погачар победил на «Милан – Сан-Ремо», допустив падение во время гонки.

Словенский велогонщик Тадей Погачар одержал победу в однодневной гонке «Милан – Сан-Ремо». Погачар занял первое место, несмотря на падение по ходу дистанции. «Милан – Сан-Ремо» Павия – Сан-Ремо, Италия 298 км Профиль/Карта 1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 6.35,49 2. Томас Пидкок (Великобритания, Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) – то же время 3. Ваут ван Арт (Бельгия, Team Visma | Lease a Bike) – 0,04 4. Мадс Педерсен (Дания, Lidl – Trek) 5. Корбин Стронг (Новая Зеландия, NSN Cycling Team) 6. Андреа Вендрам (Италия, Team Jayco AlUla) 7. Яспер Стюйвен (Бельгия, Soudal Quick-Step) 8. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Premier Tech) 9. Маттео Трентин (Италия, Tudor Pro Cycling Team) 10. Эдоардо Дзамбанини (Италия, Bahrain – Victorious)... 37. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe)... 84. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 3,45