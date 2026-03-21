«Милан – Сан-Ремо». Погачар победил, допустив падение во время гонки, Пидкок – 2-й, ван Арт – 3-й

Погачар победил на «Милан – Сан-Ремо», допустив падение во время гонки.

Словенский велогонщик Тадей Погачар одержал победу в однодневной гонке «Милан – Сан-Ремо».

Погачар занял первое место, несмотря на падение по ходу дистанции.

«Милан – Сан-Ремо»

Павия – Сан-Ремо, Италия

298 км

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 6.35,49

2. Томас Пидкок (Великобритания, Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) – то же время

3. Ваут ван Арт (Бельгия, Team Visma | Lease a Bike) – 0,04

4. Мадс Педерсен (Дания, Lidl – Trek)

5. Корбин Стронг (Новая Зеландия, NSN Cycling Team)

6. Андреа Вендрам (Италия, Team Jayco AlUla)

7. Яспер Стюйвен (Бельгия, Soudal Quick-Step)

8. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Premier Tech)

9. Маттео Трентин (Италия, Tudor Pro Cycling Team)

10. Эдоардо Дзамбанини (Италия, Bahrain – Victorious)...

37. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe)...

84. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 3,45

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Когда Тадей после развоза сокомандников атаковал на Чипрессе с ободранной левой стороной, стало ясно что на адреналине включился режим "a man on a mission". Ещё и обновил рекорды Чипрессы и Поджо при встречном ветре. Страшный человек
После двух третьих мест подряд в предыдущих стартах, поставил табличку "Я тут главный", финишировав с голой ягодицей 🍑
Учитывая, что в прошлом году на Рубе уже был вторым, то это внушает оптимизм, что он сумеет собрать всю коллекцию монументов у себя на полке с трофеями, став четвёртым велогонщиком с подобным достижением после Меркса, ван Лоя и Вламинка, ну а мы будем свидетелями этого исторического события в прямом эфире. Возможно уже через 3 недели. Ждём с нетерпением.
Ответ Йенс Мустерманн
После двух третьих мест подряд в предыдущих стартах, поставил табличку "Я тут главный", финишировав с голой ягодицей 🍑 Учитывая, что в прошлом году на Рубе уже был вторым, то это внушает оптимизм, что он сумеет собрать всю коллекцию монументов у себя на полке с трофеями, став четвёртым велогонщиком с подобным достижением после Меркса, ван Лоя и Вламинка, ну а мы будем свидетелями этого исторического события в прямом эфире. Возможно уже через 3 недели. Ждём с нетерпением.
Твоя Копеки тоже победила. 😯
Ответ Cube Litening C:68X
Твоя Копеки тоже победила. 😯
Видал. Удачно подеменила Вибес в ранге представителя своей команды на первой строчке.
Ладно, у Лорены и так миллион побед на счету, в этом сезоне опять небось оформит двадцаточку, можно и с другими поделиться )
Очень крутая гонка и огненный финиш, даже лучше прошлого года! Прям до дрожи!
Тадей в отличной форме, но как же хорош Том! Через два дня после блестящей победы в Турине, не отстал от Тадея на двух подъёмах и рубился на финише до последнего метра (если бы не позиционный просчёт, мог бы и выиграть). И очень порадовало то, как после финиша парни выказали максимальное уважение друг другу, таким и должен быть настоящий спорт.
Тадей опять побеждает оборванным и в ссадинах) И опять в соперничестве с Томом, как на прошлогодней Страде Бьянке) Респект Макналти и дель Торо, подтащили после падения и вывели на атаку.
Теперь осталось только Рубе...
Ответ Say_Cheese
Очень крутая гонка и огненный финиш, даже лучше прошлого года! Прям до дрожи! Тадей в отличной форме, но как же хорош Том! Через два дня после блестящей победы в Турине, не отстал от Тадея на двух подъёмах и рубился на финише до последнего метра (если бы не позиционный просчёт, мог бы и выиграть). И очень порадовало то, как после финиша парни выказали максимальное уважение друг другу, таким и должен быть настоящий спорт. Тадей опять побеждает оборванным и в ссадинах) И опять в соперничестве с Томом, как на прошлогодней Страде Бьянке) Респект Макналти и дель Торо, подтащили после падения и вывели на атаку. Теперь осталось только Рубе...
Макналти и Дель Торо не подтягивали Погачара, словенец сам выбирался, они хорошо разогнали его перед первым уходом в отрыв
Ответ Say_Cheese
Очень крутая гонка и огненный финиш, даже лучше прошлого года! Прям до дрожи! Тадей в отличной форме, но как же хорош Том! Через два дня после блестящей победы в Турине, не отстал от Тадея на двух подъёмах и рубился на финише до последнего метра (если бы не позиционный просчёт, мог бы и выиграть). И очень порадовало то, как после финиша парни выказали максимальное уважение друг другу, таким и должен быть настоящий спорт. Тадей опять побеждает оборванным и в ссадинах) И опять в соперничестве с Томом, как на прошлогодней Страде Бьянке) Респект Макналти и дель Торо, подтащили после падения и вывели на атаку. Теперь осталось только Рубе...
Пидкок очень порадовал - атака на Чипрессе адовая была, МВДП на тоненького усидел, а вот Том вообще спокойно. В идеальной форме британец
Смотрел всю гонку, хоть и не болельщик Поги, но он реально жжет, пришел, увидел, упал, ободрался, но всё равно победил! Невероятный велогонщик современности и с победой Тадея)
Шикарная гонка, Пидкок конечно ошибся с местом и временем атаки, ну а Тадей это феномен, наконец-то ему покорился МСР. Теперь остался непокоренным лишь Париж-Рубе
Да эта гонка войдет в историю. Пидкок меньше всех работал в тройке. Мне его не жаль. Тадей инопланетянин. Жду Рубэ и еще одну битву с Матье.
Ответ Иван..
Да эта гонка войдет в историю. Пидкок меньше всех работал в тройке. Мне его не жаль. Тадей инопланетянин. Жду Рубэ и еще одну битву с Матье.
Иван, всё правильно - гонка на века! Последние 10 км - изумительные шахматы! На полколеса вырвать победу будучи просто в хлам ободранным! Белиссимо!
