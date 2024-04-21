«Льеж – Бастонь – Льеж». Гонщики проедут 255 км по маршруту с 11 подъемами

Теги велошоссе результаты Льеж-Бастонь-Льеж Саймон Йейтс Александр Власов Пейо Бильбао Матье ван дер Пул Томас Пидкок Марк Хирши Тадей Погачар Жоау Алмейда Джей Хиндли Маттиас Скельмосе Велоспорт

21 апреля пройдет однодневная велогонка «Льеж – Бастонь – Льеж».

«Льеж – Бастонь – Льеж»

Бельгия

254,5 км

Профиль/Карта

Начало – 11:15 по московскому времени.

Фавориты

Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates)

Марк Хирши (Швейцария, UAE Team Emirates)

Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin – Deceuninck)

Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek)

Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe)

Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious)

Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates)

Саймон Йейтс (Великобритания, Jayco AlUla)

Томас Пидкок (Великобритания, INEOS Grenadiers)

Джей Хиндли (Австралия, BORA – hansgrohe)

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1 комментарий
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Дубак опять будет.. Удивительно что на Париж- Рубе и Амстель-Гольд тепло было, всё цвело и зеленело..😬
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