«Льеж – Бастонь – Льеж». Гонщики проедут 255 км по маршруту с 11 подъемами
21 апреля пройдет однодневная велогонка «Льеж – Бастонь – Льеж».
«Льеж – Бастонь – Льеж»
Бельгия
254,5 км
Начало – 11:15 по московскому времени.
Фавориты
Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates)
Марк Хирши (Швейцария, UAE Team Emirates)
Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin – Deceuninck)
Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek)
Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe)
Пейо Бильбао (Испания, Bahrain – Victorious)
Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates)
Саймон Йейтс (Великобритания, Jayco AlUla)
Томас Пидкок (Великобритания, INEOS Grenadiers)
Джей Хиндли (Австралия, BORA – hansgrohe)