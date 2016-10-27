Чемпион России по маунтинбайку Максим Гоголев: «В России Логинов чуть ли не герой. А он ведь обманывал спортсменов, с которыми сидел за столом и тренировался»

Российский велогонщик Максим Гоголев прокомментировал свой пост в инстаграме, где он сообщил об отсутствии допинг-контроля и применении спортсменами допинга на чемпионате России по маунтинбайку.

– Как получилось, что на чемпионате России не было допинг-контроля?

– Так его там уже года три-четыре нет! Вот люди и приезжают обдолбанные.

– Не совсем понимаю, ради чего накачиваться перед чемпионатом России. Ну, выиграл ты его. И что это дает?

– Престижно. Плюс отборы на чемпионаты Европы и мира. Только вот уже там занимают 90-е места... Раньше чемпионаты России можно было выигрывать на здоровье. Сейчас – все в допинге. Проезжают первые – и даже отдышки нет.

Я подходил к доктору одного из таких спортсменов после чемпионата России. Он клялся, что у них только научный подход, никакого допинга. Ладно, допустим. Но ведь спортсмен сам может употреблять что-то, не говоря об этом доктору? И доктор тоже признал, что не может это контролировать.

– Какая реакция была после вашего поста в инстаграме?

– Вообще никакой. У нас никто ни на что не реагирует. Вот в биатлоне другая ситуация. Там у Александра Логинова нашли ЭПО. И что теперь? Половина западных спортсменов его ненавидит. Это в России он чуть ли не герой.

– Вам какая позиция ближе?

– Если человека поймали, сложно ему доверять. Так что я к Логинову отношусь скорее негативно. Он ведь обманывал спортсменов, вместе с которыми сидел за столом, с которыми рядом тренировался.

Это некрасиво. У меня почему-то сидит это внутри – с теми, кого поймали на допинге, даже общаться тяжело, – сказал Гоголев.

Гоголев о допинге на ЧР по маунтинбайку: «Народ обдолбился и валит как машины. Одного я лично за горло взял, и он признался»

Логинову и правда надо завязывать – ему не дадут жизни в биатлоне