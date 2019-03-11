Сестра Логинова: «Думала, что после сезона Саша завершит карьеру. Слишком много внешних раздражителей»

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Татьяна Брегеда, сестра российского биатлониста Александра Логинова, рассказала о том, как отреагировала на критику иностранных спортсменов в адрес брата после его победы на ЧМ-2020.

«К высказываниям в сторону Саши, которые начались после этой победы, я относилась спокойно. Уже много об этом сказано, чтобы каждый раз из-за этого тратить нервы. Видимо, им хотелось об этом говорить.

Наверное, это просто такая у Саши судьба в спорте, не самая легкая. Но можно фокусироваться на хейте, а можно на победе на чемпионате мира. Я предпочитаю фокусироваться на втором.

Про обыски в Антхольце мы узнавали, как и все остальные: Губерниев впереди планеты всей. Это уже вторая подобная ситуация, поэтому я, наверное, не удивилась. Конечно, расстроилась, но было ощущение, что это спектакль, что все не по-настоящему. Просто сделано для нервотрепки. Этим спектаклем все и должно было закончиться.

Я верила в его намерение уйти из спорта и думала, что после этого сезона он завершит карьеру. Во-первых, нервы ни у кого не железные. Во-вторых, у Саши появился ребенок. Он вообще достаточно домашний человек. В его королевстве все сложилось: любимая жена, прекрасная дочка, дом.

Конечно, еще остались амбиции, но слишком много внешних раздражителей. Сейчас вообще непонятно: дадут или не дадут выступать. Чемпионат мира нормально закончить не дали. Поэтому думала, что он закончит.

Конечно, у Саши бешеный потенциал. Это видно невооруженным глазом. Многие любят рассуждать о том, что было бы, если бы не эта дисквалификация. Но так уже не случилось. Уже ничего не изменишь. Саша пока еще не закончил карьеру, поэтому я просто хочу верить, что у него все еще впереди», – сказала Брегеда.

Логинов три года живет под непрерывным буллингом. И, кажется, привык к этой зоне отчуждения

Логинову и правда надо завязывать – ему не дадут жизни в биатлоне

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