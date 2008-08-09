Российский велогонщик Павел Сиваков выиграл многодневку «Тур Польши»

Сегодня пройшел заключительный 7-й этап «Тура Польши». Гонщики проехали 153,3 км по холмистому маршруту с пятью подъемами. Победу одержал словенец Матей Мохорич.
В общем зачете победил россиянин Павел Сиваков. Эта победа стала первой для россиян на Мировом туре с 2015 года – тогда Ильнур Закарин выиграл «Тур Романдии».
Сиваков в текущем сезоне также победил на «Туре Альп» (гонка Европейского тура) и стал девятым на «Джиро д’Италия».
«Тур Польши»
7-й этап
Буковина-Татшаньска
153,3 км
1. Матей Мохорич (Словения, Bahrain Merida) – 4.04,42
2. Нейлсон Паулесс (США, Jumbo-Visma) – 0,55
3. Джанлука Брамбилла (Италия, Trek – Segafredo) – 1,07
4. Тсгабу Грмай (Эфиопия, Mitchelton-Scott) – 1,19
5. Павел Полянски (Польша, BORA-Hansgrohe) – 1,32
6. Даниэль Наварро (Испания, Katusha Alpecin) – 1,57...
10. Диего Улисси (Италия, UAE – Team Emirates) – 2,15...
13. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – то же время...
15. Павел Сиваков (Россия, INEOS)...
45. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 4,27...
52. Николай Черкасов (Россия, «Газпром-РусВело») – 6,44...
54. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin)...
59. Боб Юнгельс (Люксембург, Deceuninck – Quick Step) – 7,19...
109. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 18,24
Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – не финишировал.
Общий зачет
1. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 26.20,58
2. Джей Хиндли (Австралия, Team Sunweb) – 0,02
3. Диего Улисси (Италия, UAE – Team Emirates) – 0,12
4. Серхио Игита (Колумбия, EF Education First) – 0,14
5. Тео Гэйган Харт (Великобритания, Sky) – то же время
6. Пьер Латюр (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,15
7. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 0,16...
42. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 17,20...
52. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – 19,37
53. Николай Черкасов (Россия, «Газпром-РусВело»)...
55. Боб Юнгельс (Люксембург, Deceuninck – Quick Step) – 20,12...
93. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 40,39