Реклама 18+
Реклама 18+

Российский велогонщик Павел Сиваков выиграл многодневку «Тур Польши»

Теги велошоссе результаты Katusha-Alpecin Иван Ровный Бен Свифт Даниэль Наварро Диего Улисси Тур Польши Газпром-РусВело Евгений Шалунов Павел Кочетков Дмитрий Страхов Матей Мохорич Боб Юнгельс Дэнни Ван Поппель Николай Черкасов Давиде Формоло Джанлука Брамбилла Павел Сиваков Фернандо Гавирия Павел Полянски Пьер Латюр Эдвард Прадес Тео Гэйган Харт Йонас Вингегард Нейлсон Паулесс Тсгабу Грмай Велоспорт

Сегодня пройшел заключительный 7-й этап «Тура Польши». Гонщики проехали 153,3 км по холмистому маршруту с пятью подъемами. Победу одержал словенец Матей Мохорич.

В общем зачете победил россиянин Павел Сиваков. Эта победа стала первой для россиян на Мировом туре с 2015 года – тогда Ильнур Закарин выиграл «Тур Романдии».

Сиваков в текущем сезоне также победил на «Туре Альп» (гонка Европейского тура) и стал девятым на «Джиро д’Италия».

«Тур Польши»

7-й этап

Буковина-Татшаньска

153,3 км

Профиль/Карта

1. Матей Мохорич (Словения, Bahrain Merida) – 4.04,42
2. Нейлсон Паулесс (США, Jumbo-Visma) – 0,55
3. Джанлука Брамбилла (Италия, Trek – Segafredo) – 1,07
4. Тсгабу Грмай (Эфиопия, Mitchelton-Scott) – 1,19
5. Павел Полянски (Польша, BORA-Hansgrohe) – 1,32
6. Даниэль Наварро (Испания, Katusha Alpecin) – 1,57...
10. Диего Улисси (Италия, UAE – Team Emirates) – 2,15...
13. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – то же время...
15. Павел Сиваков (Россия, INEOS)...
45. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 4,27...
52. Николай Черкасов (Россия, «Газпром-РусВело») – 6,44...
54. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin)...
59. Боб Юнгельс (Люксембург, Deceuninck – Quick Step) – 7,19...
109. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 18,24

Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – не финишировал.

Общий зачет

1. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 26.20,58
2. Джей Хиндли (Австралия, Team Sunweb) – 0,02
3. Диего Улисси (Италия, UAE – Team Emirates) – 0,12
4. Серхио Игита (Колумбия, EF Education First) – 0,14
5. Тео Гэйган Харт (Великобритания, Sky) – то же время
6. Пьер Латюр (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,15
7. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 0,16...
42. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 17,20...
52. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – 19,37
53. Николай Черкасов (Россия, «Газпром-РусВело»)...
55. Боб Юнгельс (Люксембург, Deceuninck – Quick Step) – 20,12...
93. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 40,39

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться