Российский велогонщик Павел Сиваков выиграл многодневку «Тур Польши»

Сегодня пройшел заключительный 7-й этап «Тура Польши». Гонщики проехали 153,3 км по холмистому маршруту с пятью подъемами. Победу одержал словенец Матей Мохорич.

В общем зачете победил россиянин Павел Сиваков. Эта победа стала первой для россиян на Мировом туре с 2015 года – тогда Ильнур Закарин выиграл «Тур Романдии».

Сиваков в текущем сезоне также победил на «Туре Альп» (гонка Европейского тура) и стал девятым на «Джиро д’Италия».

«Тур Польши»

7-й этап

Буковина-Татшаньска

153,3 км

Профиль/Карта

1. Матей Мохорич (Словения, Bahrain Merida) – 4.04,42

2. Нейлсон Паулесс (США, Jumbo-Visma) – 0,55

3. Джанлука Брамбилла (Италия, Trek – Segafredo) – 1,07

4. Тсгабу Грмай (Эфиопия, Mitchelton-Scott) – 1,19

5. Павел Полянски (Польша, BORA-Hansgrohe) – 1,32

6. Даниэль Наварро (Испания, Katusha Alpecin) – 1,57...

10. Диего Улисси (Италия, UAE – Team Emirates) – 2,15...

13. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – то же время...

15. Павел Сиваков (Россия, INEOS)...

45. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 4,27...

52. Николай Черкасов (Россия, «Газпром-РусВело») – 6,44...

54. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin)...

59. Боб Юнгельс (Люксембург, Deceuninck – Quick Step) – 7,19...

109. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 18,24

Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – не финишировал.

Общий зачет

1. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 26.20,58

2. Джей Хиндли (Австралия, Team Sunweb) – 0,02

3. Диего Улисси (Италия, UAE – Team Emirates) – 0,12

4. Серхио Игита (Колумбия, EF Education First) – 0,14

5. Тео Гэйган Харт (Великобритания, Sky) – то же время

6. Пьер Латюр (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,15

7. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 0,16...

42. Иван Ровный (Россия, «Газпром-РусВело») – 17,20...

52. Павел Кочетков (Россия, Katusha-Alpecin) – 19,37

53. Николай Черкасов (Россия, «Газпром-РусВело»)...

55. Боб Юнгельс (Люксембург, Deceuninck – Quick Step) – 20,12...

93. Евгений Шалунов (Россия, «Газпром-РусВело») – 40,39