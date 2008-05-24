Ильнур Закарин: «Плана выиграть этап у меня не было. Я работал на общий зачет»

Российский велогонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин прокомментировал свою победу на 13-м этапе д’Италия».

Спортсмен стал третьим в общем зачете гонки.

«Сегодня я делал максимум с прицелом на генеральную классификацию, но немного удивлен, что смог выиграть этап. Плана приехать к финишу первым у меня не было. Буду продолжать бороться за розовую майку.

Остается ли Роглич в борьбе без серьезной поддержки команды? Это сильный велогонщик. При поддержке партнеров или без нее — в любом случае он силен.

Буду ли завтра вновь атаковать на ранней стадии этапа? Посмотрим. Надо немного отдохнуть, а завтра будет видно», – рассказал Закарин в эфире «Евроспорта».