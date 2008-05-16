«Джиро д’Италия». 6-й этап. Гонщики проедут среднегорный маршрут с подъемом второй категории

Сегодня пройдет шестой этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут среднегорный маршрут с подъемом второй категории.

«Джиро д’Италия»

6-й этап

Кассино – Орбетелло, Италия

238 км

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Начало – 12.20 по московскому времени, прямая трансляция – с 14.05 на телеканале Eurosport.

Общий зачет (после 5-го этапа)

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 19.35,04

2. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,35

3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 0,39

4. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 0,44

5. Диего Улисси (Италия, UAE-Team Emirates) – то же время

6. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 0,49

7. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 0,55

8. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain Merida) – 0,56

9. Боб Юнгельс (Люксембург, Deceuninck – Quick Step) – 1,0

10. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 1,06...

17. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 1,24

18. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1,36

19. Паскаль Аккерман (Германия, BORA – hansgrohe) – 1,37...

22. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 1,49...

127. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 14,05...

158. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – 27,46