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    «Джиро д’Италия». 6-й этап. Гонщики проедут среднегорный маршрут с подъемом второй категории

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    Сегодня пройдет шестой этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут среднегорный маршрут с подъемом второй категории. 

    «Джиро д’Италия»

    6-й этап

    Кассино – Орбетелло, Италия

    238 км

    Профиль/Карта

    Начало – 12.20 по московскому времени, прямая трансляция – с 14.05 на телеканале Eurosport.

    Общий зачет (после 5-го этапа)

    1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 19.35,04
    2. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,35
    3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 0,39
    4. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 0,44
    5. Диего Улисси (Италия, UAE-Team Emirates) – то же время
    6. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 0,49
    7. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 0,55
    8. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain Merida) – 0,56
    9. Боб Юнгельс (Люксембург, Deceuninck – Quick Step) – 1,0
    10. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 1,06...
    17. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 1,24
    18. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1,36
    19. Паскаль Аккерман (Германия, BORA – hansgrohe) – 1,37...
    22. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 1,49...
    127. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 14,05...
    158. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – 27,46

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