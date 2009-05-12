«Джиро д’Италия». 2-й этап. Гонщики проедут маршрут с двумя категорийными вершинами

Сегодня проходит второй этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут маршрут с двумя категорийными вершинами.
«Джиро д’Италия»
2-й этап
Болонья – Фучеккьо
205 км
Начало – 13.10 по московскому времени, трансляция – с 14.25 на ТК «Евроспорт»
Общий зачет (после 1-го этапа)
1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 12,54
2. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,19
3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 0,23
4. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 0,28
5. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – то же время
6. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 0,33...
9. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 0,39...
13. Боб Юнгельс (Люксембург, Deceuninck – Quick Step) – 0,46...
18. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 0,50...
28. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 1,01
29. Йон Исагирре (Испания, «Астана»)...
36. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 1,07...
53. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1,20...
117. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – 1,56...
147. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,19