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    «Джиро д’Италия». 2-й этап. Гонщики проедут маршрут с двумя категорийными вершинами

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    Сегодня проходит второй этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут маршрут с двумя категорийными вершинами.

    «Джиро д’Италия»

    2-й этап

    Болонья – Фучеккьо

    205 км

    Профиль/Карта

    Начало – 13.10 по московскому времени, трансляция – с 14.25 на ТК «Евроспорт»

    Общий зачет (после 1-го этапа)

    1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 12,54
    2. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,19
    3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 0,23
    4. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 0,28
    5. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – то же время
    6. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 0,33...
    9. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 0,39...
    13. Боб Юнгельс (Люксембург, Deceuninck – Quick Step) – 0,46...
    18. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 0,50...
    28. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 1,01
    29. Йон Исагирре (Испания, «Астана»)...
    36. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 1,07...
    53. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1,20...
    117. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – 1,56...
    147. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,19

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