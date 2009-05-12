«Джиро д’Италия». 2-й этап. Гонщики проедут маршрут с двумя категорийными вершинами

Сегодня проходит второй этап многодневки д’Италия». Гонщики проедут маршрут с двумя категорийными вершинами.

«Джиро д’Италия»

2-й этап

Болонья – Фучеккьо

205 км

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Начало – 13.10 по московскому времени, трансляция – с 14.25 на ТК «Евроспорт»

Общий зачет (после 1-го этапа)

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 12,54

2. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 0,19

3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 0,23

4. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, ) – 0,28

5. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – то же время

6. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 0,33...

9. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 0,39...

13. Боб Юнгельс (Люксембург, Deceuninck – Quick Step) – 0,46...

18. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 0,50...

28. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 1,01

29. Йон Исагирре (Испания, «Астана»)...

36. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 1,07...

53. Ильнур Закарин (Россия, ) – 1,20...

117. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – 1,56...

147. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 2,19