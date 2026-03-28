Турнир претенденток. 1-й тур. Горячкина сыграет с Лагно, Чжу Цзиньэр против Тань Чжунъи и другие партии

Горячкина сыграет с Лагно в первом раунде турнира претенденток по шахматам.

29 марта на Кипре стартует турнир претенденток по шахматам, где определится участница будущего матча за звание чемпионки мира.

Россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно сыграют друг с другом в первом туре.

Турнир претенденток

Пейя, Кипр

1-й тур

Начало – 15:30 по московскому времени (29 марта), прямая трансляция – на канале ФИДЕ

Чжу Цзиньэр (Китай) – Тань Чжунъи (Китай)

Александра Горячкина (Россия)Екатерина Лагно (Россия)

Рамешбабу Вайшали (Индия) – Бибисара Асаубаева (Казахстан)

 Дивья Дешмукх (Индия) – Анна Музычук (Украина)

Турнирное положение: Чжу Цзиньэр, Тань Чжунъи, Горячкина, Лагно, Вайшали, Асаубаева, Дешмукх, Музычук – по 0 очков.

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
