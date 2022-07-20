Grand Chess Tour. Загреб. Фируджа лидирует после трех туров рапида, Карлсен – 2-й, Непомнящий – 7-й

В Загребе проходит третий этап шахматного Grand Chess Tour. После трех туров турнира по рапиду лидирует Алиреза Фируджа, россиянин Ян Непомнящий – на 7-м месте.

20-22 июля будут сыграны турниры по рапиду, 23-24 июля – по блицу.

Grand Chess Tour

3-й этап

SuperUnited Rapid & Blitz

Загреб, Хорватия

Рапид

Положение после 3 туров из 9

1. Алиреза Фируджа (Франция) – 5

2-5. Магнус Карлсен (Норвегия) – 4

2-5. Уэсли Со (США) – 4

2-5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 4

2-5. Йорден ван Форест (Нидерланды) – 4

6. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 3

7-9. Ян Непомнящий (Россия) – 2

7-9. Леньер Домингес (США) – 2

7-9. Иван Шарич (Хорватия) – 2

10. Веселин Топалов (Болгария) – 0