Lindores Abbey. 1/4 финала. Карякин играет с Дубовым, Карлсен против Со и другие партии

С 23 по 26 мая проходят матчи 1/4 финала шахматного онлайн-турнира Lindores Abbey Rapid Challenge. Российский гроссмейстер Сергей Карякин встретится со своим соотечественником – Даниилом Дубовым, норвежец против Уэсли Со из США.

Шахматная серия Карлсена

Lindores Abbey Rapid Challenge

1/4 финала

Начало партий – 17.00 по московскому времени

Первый матч

23 мая

(Армения) – (США) – 2:3

Юй Янъи (Китай) – (Китай) – 3:2

24 мая

(Россия) – (Россия)

Магнус Карлсен (Норвегия) – (США)

Второй матч

25 мая

Левон Аронян (Армения) – Хикару Накамура (США)

Юй Янъи (Китай) – Лижэнь Дин (Китай)

26 мая

Даниил Дубов (Россия) – Сергей Карякин (Россия)

Магнус Карлсен (Норвегия) – Уэсли Со (США)

ПРИМЕЧАНИЕ: каждая серия состоит из максимум 3 мини-матчей, которые в свою очередь состоят из 4 партий рапида. При ничейном счете играется армагеддон. Если в армагеддоне будет ничья, то победа присуждается гроссмейстеру, игравшему черными.

В случае ничьей после двух матчей, играется третий, который состоится 27 мая.