Lindores Abbey. 1/4 финала. Карякин играет с Дубовым, Карлсен против Со и другие партии

С 23 по 26 мая проходят матчи 1/4 финала шахматного онлайн-турнира Lindores Abbey Rapid Challenge. Российский гроссмейстер Сергей Карякин встретится со своим соотечественником – Даниилом Дубовым, норвежец Магнус Карлсен против Уэсли Со из США.
Шахматная серия Карлсена
Lindores Abbey Rapid Challenge
1/4 финала
Начало партий – 17.00 по московскому времени
Первый матч
23 мая
Левон Аронян (Армения) – Хикару Накамура (США) – 2:3
Юй Янъи (Китай) – Лижэнь Дин (Китай) – 3:2
24 мая
Даниил Дубов (Россия) – Сергей Карякин (Россия)
Магнус Карлсен (Норвегия) – Уэсли Со (США)
Второй матч
25 мая
Левон Аронян (Армения) – Хикару Накамура (США)
Юй Янъи (Китай) – Лижэнь Дин (Китай)
26 мая
Даниил Дубов (Россия) – Сергей Карякин (Россия)
Магнус Карлсен (Норвегия) – Уэсли Со (США)
ПРИМЕЧАНИЕ: каждая серия состоит из максимум 3 мини-матчей, которые в свою очередь состоят из 4 партий рапида. При ничейном счете играется армагеддон. Если в армагеддоне будет ничья, то победа присуждается гроссмейстеру, игравшему черными.
В случае ничьей после двух матчей, играется третий, который состоится 27 мая.