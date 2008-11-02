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    ФИДЕ хочет увеличить призовые фонды матчей за шахматную корону. Сейчас это 1 млн и 250 тысяч евро

    Теги ФИДЕ Аркадий Дворкович матч на первенство мира Матч на первенство мира жен Шахматы

    Международная шахматная федерация (ФИДЕ) планирует увеличить призовые фонды матче за шахматную корону.

    «Одна из задач ФИДЕ – это увеличение призовых фондов. Это касается как женского чемпионата мира, так и мужского матча за шахматную корону. Это необходимо для увеличения престижа турниров. У женского чемпионата сейчас совсем скромная сумма», – рассказал президент федерации Аркадий Дворкович.

    Призовой фонд матча за мировую шахматную корону у мужчин составляет 1 миллион евро. У женского турнира – 250 тысяч евро.

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