ФИДЕ хочет увеличить призовые фонды матчей за шахматную корону. Сейчас это 1 млн и 250 тысяч евро

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) планирует увеличить призовые фонды матче за шахматную корону.

«Одна из задач ФИДЕ – это увеличение призовых фондов. Это касается как женского чемпионата мира, так и мужского матча за шахматную корону. Это необходимо для увеличения престижа турниров. У женского чемпионата сейчас совсем скромная сумма», – рассказал президент федерации Аркадий Дворкович.

Призовой фонд матча за мировую шахматную корону у мужчин составляет 1 миллион евро. У женского турнира – 250 тысяч евро.