🫣 Боец UFC провел 8 месяцев в тюрьме Тихуаны, а уже через пару дней подерется в главном событии турнира. Знаете, на что он жаловался в заключении? На чипсы и лапшу 😨

Боец UFC Даниэль Родригес рассказал, что особенно удивило его во время пребывания в мексиканской тюрьме.

«Это было ужасно вредно для здоровья. В основном чипсы, лапша быстрого приготовления и прочая ерунда. Из-за нехватки белка мое тело сильно пострадало. Мне еще повезло: мой сокамерник был авторитетом, поэтому у нас всегда было много разных снеков. Но ничего по-настоящему полезного там не было», – сказал Родригес.

Родригес провел в тюрьме Тихуаны восемь месяцев: летом 2025-го, спустя две недели после победы над Кевином Холландом, Родригес поехал отдыхать в Мексику. При пересечении границы у него обнаружили около 27 граммов марихуаны, которую он, якобы, просто забыл в машине. Он мог провести под арестом максимум несколько дней, однако из-за особенностей мексиканской судебной системы дело затянулось почти на восемьмесяцев. Освободиться удалось только благодаря работе адвокатов.

1 августа бой Родригеса возглавит турнир UFC в Белграде.