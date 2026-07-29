Магомед Анкалаев: «Мы можем подраться хоть на следующей неделе»
Магомед Анкалаев ответил Пауло Косте.
Магомед Анкалаев ответил на высказывания Пауло Косты.
«Мне предлагали бой с тобой в рамках прошедшего турнира, и я согласился. Понимаю, что ты, скорее всего, не выйдешь против меня, так что можешь не придумывать отговорки. Но если передумаешь, мы можем подраться хоть на следующей неделе», – написал Анкалаев.
Анкалаев в последнем бою на турнире UFC в Абу-Даби победил Богдана Гуськова техническим нокаутом в пятом раунде.
Пауло Коста: «Анкалаев ближе к увольнению из UFC, чем к бою за титул»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии