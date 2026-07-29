Ислам Махачев: «Честно говоря, мне было жаль Конора. Я хотел посмотреть, как он будет выглядеть после пяти лет перерыва»

Махачев высказался о бое Конора с Холлоуэем.

Ислам Махачев высказался о травме Конора Макгрегора в бою с Максом Холлоуэем .

«Честно говоря, мне было жаль Конора. Я знал, что Макс победит его, но не ожидал, что это произойдет так быстро. Я хотел посмотреть, как он будет выглядеть после пяти лет перерыва. Честно говоря, мне было неприятно, что все закончилось именно так», – сказал Махачев.

Конор порвал крестообразные связки колена и повредил мениск на первых секунда в бою с Холлоуэем после попытки пробить хай-кик.

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