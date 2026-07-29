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  4. Ислам Махачев: «Честно говоря, мне было жаль Конора. Я хотел посмотреть, как он будет выглядеть после пяти лет перерыва»

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Ислам Махачев: «Честно говоря, мне было жаль Конора. Я хотел посмотреть, как он будет выглядеть после пяти лет перерыва»
Махачев высказался о бое Конора с Холлоуэем.

Ислам Махачев высказался о травме Конора Макгрегора в бою с Максом Холлоуэем.

«Честно говоря, мне было жаль Конора. Я знал, что Макс победит его, но не ожидал, что это произойдет так быстро. Я хотел посмотреть, как он будет выглядеть после пяти лет перерыва. Честно говоря, мне было неприятно, что все закончилось именно так», – сказал Махачев.

Конор порвал крестообразные связки колена и повредил мениск на первых секунда в бою с Холлоуэем после попытки пробить хай-кик.

Конор Макгрегор анонсировал последний бой в карьере: «2027. Последний танец»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Complex
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Комментарии

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Уходя уходи. Хабиб это понял. У Конора свой путь понимания и принятия себя.
Ответavku
Уходя уходи. Хабиб это понял. У Конора свой путь понимания и принятия себя.
Конор рубит деньги, большие деньги. Помимо 30 мультов от UFC, он не хило продвигает свой энергетик.
ОтветDelPiero1010
Конор рубит деньги, большие деньги. Помимо 30 мультов от UFC, он не хило продвигает свой энергетик.
Молодец, что считаешь чужие деньги.
Нет причин жалеть Кенара. Технично развел своих болел-лохов и заодно Дану. Денег поднял, минус один бой до свободы и морда цела.
ОтветСвинопаС
Нет причин жалеть Кенара. Технично развел своих болел-лохов и заодно Дану. Денег поднял, минус один бой до свободы и морда цела.
Лучше уж по морде получить,чем кресты порвать)
ОтветМаксон121
Лучше уж по морде получить,чем кресты порвать)
Если, как Топурия, то я даже не знаю, что лучше
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