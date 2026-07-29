Владимир Минеев стал генеральным секретарем Федерации кикбоксинга России

Минеев стал генеральным секретарем Федерации кикбоксинга.

В Москве прошло заседание исполнительного комитета Федерации кикбоксинга России, на котором приняли кадровые решения в руководстве организации.

Владимира Минеева назначили генеральным секретарем Федерации кикбоксинга.

Последний бой по MMA Минеев провел в 2021 году, когда победил Магомеда Исмаилова. Его рекорд по профи – 16-1-1.

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