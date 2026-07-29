Владимир Минеев стал генеральным секретарем Федерации кикбоксинга России
Минеев стал генеральным секретарем Федерации кикбоксинга.
В Москве прошло заседание исполнительного комитета Федерации кикбоксинга России, на котором приняли кадровые решения в руководстве организации.
Владимира Минеева назначили генеральным секретарем Федерации кикбоксинга.
Последний бой по MMA Минеев провел в 2021 году, когда победил Магомеда Исмаилова. Его рекорд по профи – 16-1-1.
Камил Гаджиев: «Минеев побил бы Стрикленда и Андерсона Сильву. А Чимаева и дю Плесси – нет»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Федерация кикбоксинга России
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Как спортсмен достиг многого и конкурентов любых вырубит точно.
Раз уж Исмаилова передышал.
Понятно же, что на выборах основные конкуренты даже бы не потянули спарринг с Владимиром.
(Сарказм исходя из содержания новости:
- выбрали секретарем по кикбоксингу;
- в ММА столько-то боев.
😄).