  1. Спортс
  2. Бокс/MMA/UFC
  3. Новости

  4. Владимир Минеев стал генеральным секретарем Федерации кикбоксинга России

0
Владимир Минеев стал генеральным секретарем Федерации кикбоксинга России
Минеев стал генеральным секретарем Федерации кикбоксинга.

В Москве прошло заседание исполнительного комитета Федерации кикбоксинга России, на котором приняли кадровые решения в руководстве организации.

Владимира Минеева назначили генеральным секретарем Федерации кикбоксинга.

Последний бой по MMA Минеев провел в 2021 году, когда победил Магомеда Исмаилова. Его рекорд по профи – 16-1-1.

Камил Гаджиев: «Минеев побил бы Стрикленда и Андерсона Сильву. А Чимаева и дю Плесси – нет»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Федерация кикбоксинга России
logoВладимир Минеев
logoMMA
Кикбоксинг

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Братва рвётся к власти ))
Достойно
Как спортсмен достиг многого и конкурентов любых вырубит точно.
Раз уж Исмаилова передышал.

Понятно же, что на выборах основные конкуренты даже бы не потянули спарринг с Владимиром.

(Сарказм исходя из содержания новости:
- выбрали секретарем по кикбоксингу;
- в ММА столько-то боев.
😄).
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
«Если бы не бои, стал бы серийным убийцей». Ад Шона Стрикленда
«Ты что за некрасивый стал? Что за рожа?» Махачев налысо побрил фанатов – под смех Хабиба
Ислам Махачев: «Честно говоря, мне было жаль Конора. Я хотел посмотреть, как он будет выглядеть после пяти лет перерыва»
Рекомендуем
Главные новости
Уайт – про слияние PFL и MVP: «Давайте возьмем две организации, которые никто не смотрит, объединим и создадим более крупную, которую никто не смотрит»
Усман Нурмагомедов: «Был сериал – «Конан-варвар», я его смотрел. После этого нашел маленький нож, кинул в Умара и крикнул «Конан-варвар!»
Джейк Пол: «Мы не просто хотим дать бой UFC, мы собираемся победить»
Календарь боев в MMA и боксе в августе-2026
Дана Уайт не смог ответить на вопрос, какой поединок на турнире UFC в Белграде он больше всего ждет
«Он говорит: «Я крадун». Отвечаю: «Да мне насрать». Боец Сергей-Усман Шишкин – о работе охранником
ВидеоСпортс"
Гассиев готов провести объединительный бой против Кабайела в Германии
Мухаммад Мокаев: «Если объединенный промоушен MVP и PFL сделает наилегчайший дивизион – я готов к долгосрочной сделке»
UFC Fight Night в Белграде: Медич – Родригес, Блахович – Стирлинг, Вологдин – Николич и другие бои
Фомич vs Нурмагомедов на Top Dog 42
ВидеоСпортс"
Ко всем новостям
Последние новости
Рублев об игре в футбол с Нурмагомедовым: «Мяч проскользнул с такой скоростью, что я вообще не понял, что произошло. И тут Хабиб орет: «Кто это? Уберите его нафиг!»
Конор Макгрегор стал амбассадором киберспортивного клуба Aurora
Фото
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
Кино